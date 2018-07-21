﻿بعلبك تتذكر أم كلثوم في افتتاح مهرجاناتها الدولية

بعد ثمانية وأربعين عاما على آخر ظهور لها في قلعة بعلبك الأثرية شرق لبنان، اعتلى طيف الفنانة الراحلة أم كلثوم معبد باخوس على مدارج بعلبك حيث ارتفعت صورها عاليا مع شال معصمها الدائم لتعلن الانطلاق الرسمي لمهرجانات بعلبك الدولية هذا العام. اختارت إدارة المهرجان أن تفتتح موسمها الجديد بتوجيه تحية إلى روح فنانة بقيت ذكراها وأحيت حفلات لا تنسى على مدارج بعلبك أعوام 1966 و1968 و1970.

وعلى أدراج معبد باخوس الأثري انطلق صوت كل من المطربتين المصريتين مروة ناجي ومي فاروق ليستحضرا الزمن الذهبي للمهرجانات في ثمرة تعاون مصري لبناني مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المصري هشام جبر.

وعلى طريقة حفلات أم كلثوم وتفاعل الجمهور معها كانت تتعالى أصوات من المدرجات الخلفية للمسرح تهتف مع صوت مي فاروق الرخيم «عظمة على عظمة على عظمة يا ست».

وزينت جدران القلعة الرومانية بصور ملونة ثلاثية الأبعاد لوجه أم كلثوم فيما امتلأت المدرجات عن آخرها بجمهور تواق إلى العيش في أجواء حفلات كوكب الشرق والاستمتاع بروائعها.

وقالت مروة ناجي بعد غنائها «امبارح في البروفة روح الست حضرت في المكان. أول ما شفت صور الست أم كلثوم موجودة على جدران المعبد حسيت وكأنها تقول لنا ربنا معاكم يا بنات شدوا حيلكم. نحس ان المكان فيه طاقة وان روح هذه العملاقة موجودة وتطوف حواليك».

وتابعت قائلة «تفاعل الجمهور أكثر من رائع ولم أكن أتخيل».

وقالت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نائلة دو فريج إن حفل الافتتاح جاء تحت عنوان «بعلبك تتذكر أم كلثوم». وأضافت «هذه السنة طلبنا من أصوات مصرية متخصصة بالغناء لأم كلثوم أن تأتي وتغني أحلى أغانيها مع الأوركسترا اللبنانية ومع قائد الأوركسترا المايسترو هشام جبر».

وترافق حفل الافتتاح مع لفتة تكريم لرئيسة مهرجانات بعلبك السابقة الراحلة مي عريضة التي توفيت هذا العام، وذلك من خلال عرض مقابلة لها باللغة الفرنسية تعبر فيها عن حبها لمهرجانات بعلبك الدولية كحبها لأولادها.

وكانت مي عريضة من أوائل المتابعين لمهرجانات بعلبك منذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي.

(رويترز)