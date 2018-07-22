مقتل امرأة في حادثة احتجاز رهائن داخل متجر في لوس أنجليس

لوس أنجليس: قال مسؤولون أمريكيون، إن امرأة لقيت حتفها في متجر “ترايدر جو” بمدينة لوس انجليس، السبت، خلال حادثة احتجاز رهائن استمرت ساعات بين رجل مسلح والشرطة.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، أن المشتبه به، في أواخر فترة المراهقة، وكان قد قتل في وقت سابق جدته وشابة، قبل أن يهرب في سيارة جدته التي تحطمت خارج المتجر.

وكتب قسم شرطة لوس أنجليس في تغريدة على تويتر، إن المشتبه به أطلق عدة رصاصات على ضباط كانوا يلاحقونه قبل أن يدخل إلى المتجر، حيث تحصن داخله.

وقال مسؤول بالشرطة على الإنترنت في لوس أنجليس: “بعد ذلك شرع في احتجاز العديد من الضحايا رهائن داخل الموقع … وفي وقت لاحق خرج المشتبه به من الموقع .. وتم احتجازه”.

وأضاف: “لقد نجحنا في القبض على المشتبه به دون وقوع حادث”. (د ب أ)