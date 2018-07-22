زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبي إيران

إسطنبول: وقع زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، الأحد، في مدينة “رويدر” التابعة لمحافظة “هُرمزكان” جنوب إيران.

وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، في بيان، إن “الزلزال وقع عند الساعة 09:37 بالتوقيت المحلي على عمق 8 كيلومتر تحت سطح الأرض”.

وهرعت فرق البحث والإنقاذ الإيرانية إلى منطقة الزلزال لكشف الأضرار.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية عمّا إذا كان هناك قتلى أو جرحى أو أضرار مادية بسبب الزلزال. (الأناضول)