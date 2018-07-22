جوني ديب يظهر في شخصية الشرير “جريندلوالد” على مسرح كوميك كون

سان دييجو: سمح النجم جوني ديب، لمحبي هاري بوتر، بإلقاء نظرة مسبقة على شخصية “جريندلوالد الشرير” شاحب الوجه غير المهندم التي يجسدها في الفيلم الجديد (فانتاستيك بيستس) أو (الوحوش الرائعة) وذلك خلال مؤتمر كوميك كون الترفيهي بمدينة سان دييجو الأمريكية، السبت.

وقدم ديب أداءً منفرداً للشخصية قوبل بتصفيق 6500 شخص في قاعة المؤتمرات.

وفاجأ ديب الجمهور من محبي الخيال العلمي والثقافة الشعبية خلال كوميك كون بالخروج من ظلام كواليس المسرح بشعر أشقر مرتدياً ملابس الشخصية كاملة.

وتحدث ديب إلى الجمهور باللهجة البريطانية التي يستخدمها في الفيلم ملوحاً بعصاً سحرية.

وقدم ديب فقرته بعد نقاش جماعي شارك فيه الممثلان إيدي ريدمين وجود لو وغيرهما من أبطال الفيلم المنتظر (فانتاستيك بيستس: ذا كرايمز أوف جريندلوالد) أو (الوحوش الرائعة: جرائم جريندلوالد) وهو ثاني أفلام السلسلة المرتبطة بسلسلة الأفلام المحبوبة للساحر الصغير هاري بوتر.

ولم يشارك ديب في النقاش الجماعي ولم يتلقَ أسئلة بعد فقرته.

والفيلم من تأليف جيه.كيه. رولينج، مؤلفة روايات هاري بوتر، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويؤدي ريدمين في الفيلم دور الخبير في شؤون السحر نيوت سكاماندر، فيما يقدم لو دور دامبلدور مدير مدرسة هوجوارتس الداخلية لتعليم السحر التي يلتحق بها بوتر وأصدقاؤه فيما بعد.

وقال لو إن الفيلم الجديد ربما سيصبح الأكثر غموضاً بين الأفلام التي تتناول عالم السحر الذي ترسمه رولينج في رواياتها. (رويترز)