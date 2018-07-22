دي لاورينتيس: ساري حاول تفكيك صفوف نابولي

روما: اتهم أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، المدرب السابق للفريق ماوريسيو ساري بمحاولة تفكيك صفوف الفريق، بعد تحوله لتدريب تشيلسي الإنجليزي.

ومباشرة بعد انتقاله لتدريب تشيلسي، تعاقد ساري مع جورجينيو لاعب وسط نابولي لدعم خط وسط فريقه الإنجليزي.

ونفى دي لاورينتيس تصريحات ساري التي قال فيها إنهما ارتكبا أخطاءً أدت في النهاية إلى إنهاء الارتباط بين ساري ونابولي.

وقال دي لاورينتيس: “لا يعجبني قوله إن كلينا ارتكب أخطاء، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ”.

وأضاف: “لقد حاول اصطحاب كل لاعبي الفريق إلى إنجلترا”.

وختم بالقول: “لقد أراد التعاقد مع جوريجينيو وقد منحته الضوء الأخضر بعد الحديث مع كارلو أنشيلوتي”. (د ب أ)