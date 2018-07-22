720 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال- (فيديو)

القدس المحتلة: اقتحم أكثر من 720 مستوطناً إسرائيلياً باحات ومرافق المسجد الأقصى المبارك، الأحد، بحماية قوات الشرطة، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأفاد المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الفلسطينية، فراس الدبس، أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الأقصى قبل اقتحامات المستوطنين، وشرعت بتنفيذ حملة تمشيط، وتفتيش داخله، وانتشرت في باحاته المختلفة بشكل واسع.

وأشار الدبس إلى أن القوات الإسرائيلية منعت مدير التعليم الشرعي في الأوقاف، الدكتور ناجح بكيرات من دخول الأقصى، كما منعت المصلين من الدخول إليه من كافة الأبواب، إلا بعد احتجاز بطاقاتهم الشخصية.

يذكر أن ما تسمى بـ”منظمات الهيكل” دعت عبر مواقعها الإعلامية والتواصل الاجتماعي، أنصارها وجمهور المستوطنين الى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الاقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين إلى شد الرحال، والتوجه إلى الأقصى للتصدي لعصابات المستوطنين. (الأناضول)