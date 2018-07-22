ليبرمان: إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا صمدت التهدئة مع غزة

القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأحد، إن إسرائيل ستعيد فتح المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة، وستوسع رقعة الصيد المخصصة للفلسطينيين قبالة ساحل القطاع المحاصر يوم الثلاثاء، إذا صمد الهدوء عبر الحدود.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر كرم أبو سالم، وقلصت المساحة المخصصة للصيد من 17 كيلومتراً إلى 11 كيلومتراً في التاسع من يوليو/ تموز، رداً على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة عبر الحدود.

وتحول التوتر بين إسرائيل وحركة حماس إلى اشتباكات الأسبوع الماضي، لكنه هدأ السبت. (رويترز)