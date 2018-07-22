رافاييل ماركيز يسدل الستار على مسيرته الكروية بعد انتهاء المونديال

مكسيكو سيتي: توجه المدافع المكسيكي المخضرم رافاييل ماركيز بالشكر إلى جماهير كرة القدم تزامناً مع إسدال الستار على مسيرته الكروية الحافلة.

وأعرب مدافع برشلونة الإسباني السابق عن رضاه بشأن مسيرته التي امتدت لـ22 عاماً في الملاعب.

وكتب ماركيز (39 عاماً) في رسالة الوداع: “لست نادماُ على أي شيء، لأن النجاح والكثير من الأخطاء علمتني أن أكون أفضل يوماً بعد يوم دون أن اخشى ارتكاب الأخطاء وأن ابذل دائماً قصارى جهدي”.

وخاض اللاعب الملقب بالقيصر أخر مباراة له الشهر الماضي، عندما التقى المنتخب المكسيكي مع نظيره البرازيلي في دور الستة عشر لمونديال روسيا، ليسجل مشاركته الخامسة في كأس العالم.

وكان ماركيز انهى مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية قبل كأس العالم عبر بوابة أطلس، الفريق الذي ظهر معه في بداية مسيرته عام 1996.

وكان ماركيز عاد إلى صفوف فريق أطلس في 2015، بعد نحو 20 عاماً من بدايته مع نفس الفريق.

وانضم ماركيز إلى قائمة المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم 2018، رغم إدراج اسمه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ضمن لائحة من 21 شخصاً و42 كياناً يفترض ارتباطهم بشبكة تجارة مخدرات.

وسجل ماركيز أيضا مسيرة حافلة مع موناكو، وأيضا برشلونة الذي فاز معه بلقب الدوري الإسباني أربع مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين. (د ب أ)