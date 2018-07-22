قطر تُعلن عن وظائف في “التعليم” لسكان قطاع غزة

غزة: أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الأحد، عن “توفر شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات في العديد من التخصصات في مجالات التعليم المدرسية في دولة قطر”.

وقال محمد العمادي، رئيس اللجنة، في بيان: “الإعلان يأتي بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر”.

وأوضح أن توفير الوظائف يأتي في إطار “الجهود التي تبذلها قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة على وجه التحديد، وفي كافة القطاعات وعلى كل المستويات خصوصاً مع ما يشهده القطاع من ارتفاع حاد في معدلات البطالة”.

وأكّد العمادي أن ” مكتب اللجنة القطرية بغزة سينسّق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بدولة قطر، من أجل تسهيل وصول المرشحين الذين سيتم قبولهم في الوظائف حال اجتيازهم كافة المراحل المحددة من قِبل وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر من اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى”.

ولم يفصح البيان عن أعداد المعلمين الفلسطينيين من غزة، والذين تنوي قطر توظيفهم في مدارسها.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية، بلغ 364 ألف فرد، بواقع 146 ألفاً في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، بنسبة بطالة بلغت 27.7%.

ويعاني قرابة مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز حركة “حماس″ في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة على القطاع.