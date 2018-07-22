السجن المؤبد لمرشح في الانتخابات الباكستانية بسبب قضية مخدرات

إسلام أباد: أصدرت محكمة مكافحة المخدرات حكماً بالسجن المؤبد على أحد مرشحي حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، قبل أيام من الانتخابات العامة.

وصدر الحكم الأحد، على حنيف عباسي، الذي كان يعتبر مرشحاً قوياً لحزب رابطة باكستان الإسلامية في الانتخابات التي ستجري الأربعاء.

وتتعلق القضية التي يعود تاريخ النظر فيها إلى ست سنوات بتزويد مهرب مخدرات بعقار ايفيدرين.

ويواجه الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير، ووكالة الاستخبارات اتهامات بالتدخل في شؤون السياسة والقضاء، وهو ما ينفيه الجيش والوكالة.

واتهم نواز الجنرالات باستهداف حزبه، بما في ذلك مضايقة مرشحيه بهدف دفعهم إلى تغيير ولاءاتهم خاصة في ولاية البنجاب.

والسبت، اتهم القاضي في محكمة إسلام أباد العليا، شوكت عزيز صديقي، وكالة الاستخبارات بالتلاعب في قرارات القضاء.

وقال أمام محامين في مدينة روالبندي، إن الوكالة “متورطة تماماً في التلاعب بالعملية القضائية”.

ونادراً ما يتم التطرق إلى تدخل الجيش والاستخبارات في السياسة خشية العواقب. ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان الوكالة بخطف وتعذيب نشطاء حقوقيين وصحافيين والأصوات المعارضة. (أ ف ب)