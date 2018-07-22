طهران تتهم الخطوط السعودية بتأخير حجاج إيرانيين لمدة 12 ساعة

“القدس العربي”: أكد مدير مطار مدينة زنجان الإيرانية محمد قاسمي، تسبب الخطوط الجوية السعودية بتأخير الحجاج الإيرانيين متجهين للمدينة المنورة لمدة 12 ساعة في المطار.

وقال قاسمي في تصريح الأحد لوكالة أنباء فارس، إن الرحلة المقررة مساء السبت عند الساعة 20:20 (15:50 ت غ)، قد تأخرت 12 ساعة بسبب عدم التنسيق المناسب وضعف إدارة الخطوط السعودية، وامتناع قائد الطائرة عن التحليق لتلقيه تعليمات بعدم الطيران ليلاً من زنجان.

وأضاف أن المطار قدّم كل الخدمات اللازمة لإنفاذ الرحلة، غير أن الطيار أعلن عدم قدرته على الطيران لعدم معرفة المنطقة جيداً.

وبيّن أن مطار زنجان يتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع منظمتي الحج والزيارة، والطيران المدني الإيرانيتين، منتقداً اختيار الخطوط الجوية السعودية لنقل الحجاج الإيرانيين بهذا المستوى الضعيف من الأداء.

يذكر أن 85 ألف حاج إيراني سيؤدون مناسك الحج هذا العام، وينقلون تباعاً عبر الخطوط السعودية ونظيرتها “إيران إير” (الناقل الرسمي).