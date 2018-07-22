التونسية أمينة فاخت تستعيد توهجها على مسرح قرطاج بعد غياب طويل

تونس: استعادت المطربة التونسية أمينة فاخت توهجها بعدما أسرت جمهورها بصوتها العذب وأغانيها المتميزة وحضورها الطاغي، عندما اعتلت الليلة الماضية المسرح الأثري الروماني بمهرجان قرطاج الدولي، بعد غياب دام نحو عشرة أعوام.

وانتظر الجمهور بفارغ الصبر صعود النجمة الغائبة عن المهرجانات الكبرى لفترة طويلة على المسرح قبل أن يستقبلها استقبال المشتاق مردداً اسمها وسط موجة من التصفيق وصيحات الحب والإعجاب.

وقدمت الفنانة التونسية (50 عاماً) صاحبة الصوت القوي باقة من أشهر أغانيها مثل (ولا مرة) و(على حبك احنا تواعدنا) و(سلطان حبك ذلني) و(مستغربين) إضافة إلى أغنية جديدة بعنوان (سلطانة غرام).

كما شدت أمينة بعدد من الأغاني الفلكلورية والتراثية الراسخة في وجدان الجمهور التونسي مثل (على الجبين عصابة) و(بجاه الله يا حب اسمعني) و(على الله).

ومن المنتظر أن تحيي أمينة فاخت التي ابتعدت عن الأضواء وغابت عن المهرجانات الفنية الكبرى منذ نحو عشرة أعوام، حفلاً ثانياً ضمن الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج، الثلاثاء.

وتعد أمينة التي بدأت مشوارها الفني في ثمانينات القرن الماضي من المطربين التونسيين القلائل الذين يحظون بمكانة مرموقة لدى الجمهور التونسي ويحضر حفلاتها جمهور ضخم.

ويستضيف مهرجان قرطاج في دورته الرابعة والخمسين عدداً من نجوم الغناء العربي أمثال اللبناني مارسيل خليفة، والعراقي كاظم الساهر، والفلسطيني أمير دندن.

ويستمر المهرجان الفني الأعرق في تونس حتى 17 أغسطس/ آب المقبل. (رويترز)