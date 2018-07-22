منشد “الفاتحة” على ألحان الموسيقى يرد على منتقديه ويعتذر- (فيديو)

“القدس العربي”: علق المنشد المصري علي العربي على اعتلائه أحد المنابر وتلاوته “الفاتحة” بشكل غنائي وعلى أنغام موسيقية في أحد الجوامع.

جاء ذلك بعد الصدى الواسع الذي تركه نشيده في أوساط الشارع المصري، وتعرضه لهجوم علماء الدين والاستنكار على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح العربي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “دريم”، أن سورة الفاتحة عبارة عن دعاء وهو اقتص جزء منه وليس قراءة الفاتحة مثلما تردد.

وبرر ذلك بأنه لم يأت بجديد، قائلا: “بعدين دي حاجة لا أنا مألفها ولا مخترعها ودى حاجة موجودة من 50 سنة، جميع الأرياف على مستوى الجمهورية ترددها”.

واعتبر أن الهجوم الذي تعرض له من المتدينين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، هدفه خلق الفتنة بين جامع الأزهر والصوفية، مضيفا: “أخشى على الناس من هذه الفتنة وهذه مكيدة للإيقاع بين الأزهر والصوفية وإذا كانت تحمل إساءة فأعتذر عنها، لافتا إلى أنه أنشد الكلمات بعفوية كونها موجودة منذ 50 عاما”.

وختم بالقول: “اعتذر للشعب المصري وللأمة الإسلامية والأزهر”، مؤكدا أنه لن يكرر مثل هذه الأناشيد مرة أخرى.