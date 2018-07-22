سياسي مصري: عنان يصارع الموت ودوافع الانتقام لدى النظام أقوى من كل الدوافع الانسانية

لندن- “القدس العربي”: أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، أن رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق الفريق سامي عنان، المعتقل في سجون النظام المصري يصارع الموت.

وفي تغريدة له عبر “تويتر” قال نافعة، إن “عنان المسجون حاليا بتهمة الإعلان عن نيته الترشح أمام السيسي في انتخابات الرئاسة، يصارع الموت الآن في أحد المستشفيات ويحتاج إلى عملية جراحية فورية في الخارج”. “يبدو أن دوافع الانتقام لدى النظام أقوى من كل الدوافع الإنسانية”.

رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق الفريق سامي عنان والمسجون حاليا بتهمة الإعلان عن نيته في الترشح أمام السيسي في انتخابات الرئاسة, يصارع الموت الآن في أحد المستشفيات ويحتاج إلى عملية جراحية فورية في الخارج. لكن يبدو أن دوافع الانتقام لدى النظام أقوى من كل الدوافع إلانسانية — Hassan Nafaa (@hassanafaa) July 21, 2018

وكانت تقارير صحافية سابقة أكدت أنّ “عنان البالغ من العمر 70 عامًا في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة”.

وألقت السلطات القبض على عنان في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتهم الجيش المصري عنان بمخالفة القانون العسكري عبر الترشح للانتخابات من دون إذن القوات المسلحة، لكن متحدثا باسم عنان نفى في حينه مخالفته أي قوانين.