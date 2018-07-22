مستوطنون يحاولون الإعتداء على مفتي القدس وتنديد فلسطيني بـ”اقتحام” الأقصى- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: حاولت مجموعة من المستوطنين، الأحد، الاعتداء على رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط في القدس القديمة، أثناء إجرائه مقابله مع فضائية الجزيرة.

وبعد صلاة الظهر، فتحت شرطة الاحتلال وللمرة الثانية باب المغاربة لاقتحامات المستوطنين، حيث انتشرت الوحدات الخاصة في ساحات الحرم وعمدت على إبعاد الفلسطينيين لتوفير الحماية للمجموعة الثانية من المستوطنين، علما أن 1023 مستوطنا اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح.

كما أقدمت مجموعة من المستوطنين وبرفقة عناصر من شرطة الاحتلال الاعتداء على أصحاب المحلات التجارية والفلسطينيين المتواجدين في سوق القطانين.

وجددت القوى الوطنية والإسلامية دعواتها للنفير والتصدي لاقتحام مئات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، في الوقت الذي تمادت عناصر شرطة الاحتلال من التنكيل والاعتداء على الفلسطينيين بالأقصى وأسواق القدس القديمة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال بسام أبو ناب بطريقه وحشيه إثناء دخول للأقصى.

ومن جانبه، طالب وزير الأوقاف يوسف ادعيس بحماية المسجد الأقصى من اقتحامات عصابات المستوطنين، داعيا في الوقت نفسه لشد الرحال إلى الأقصى لصد هجماتهم المسعورة والحفاظ على حق المسلمين فيه.

وأضاف ادعيس: “الأقصى في هذه الأوقات يحتاج منا العمل الجاد وليس للتصريحات”.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية للنفير العام والرباط في المسجد، وشد الرحال والتوجه إلى الأقصى للتصدي لاقتحامات ومسيرات المستوطنين بالقدس والأقصى.

وعقبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، في بيان صحافي، بأن “اقتحام المئات من اليهود لباحات المسجد الأقصى يأتي جزءا من التصعيد الحاصل في استهداف المسجد والبلدة القديمة في القدس المحتلة”.

واعتبرت الوزارة أن “هذا التصعيد يأتي في إطار خطط وسياسات موضوعة من جانب الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة لتهويد البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها، خاصة المنطقة الجنوبية للمسجد الاقصى”.

ودعت الوزارة إلى التحرك ضد تصعيد الدخول الجماعي لليهود إلى المسجد الأقصى ل”وقف هذه المخططات المستمرة والممنهجة الهادفة لتطويع العرب والمسلمين للقبول بالتغييرات التدريجية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد الاقصى كأمر واقع يصعب التراجع عنه تمهيدا للصدمة الكبرى للشعوب العربية والاسلامية في هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم”.

وحذرت حركة المقاومة الاسلامية “حماس″ من أن استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قِبل قطعان المستوطنين ينذر بتفجير الأوضاع من جديد في وجه الاحتلال.

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع اقتحام مئات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى صباح الأحد، عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني، مطالبا الأمة العربية والإسلامية بنصرة المسجد الأقصى والضغط لوقف الاقتحامات المتزايدة والانتهاكات المستمرة بحق المقدسات.

ودعا القانوع المقدسيين وأهالي الضفة الغربية للتصدي لاقتحامات المستوطنين والرباط في ساحات المسجد الأقصى وتصعيد انتفاضة القدس في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

ومن جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن ما يرتكبه الاحتلال بالسماح لمئات المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى عدوان خطير، يمس كل مسلم وكل عربي وكل فلسطيني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحافي: “إن الذين يهرعون لإنقاذ إسرائيل من مأزق مسيرات العودة، عليهم أن يدركوا أن ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية بحق القدس والأقصى لا يمكن أبدا السكوت عنه وأن استمرار العدوان على الأقصى سيؤدي إلى تصعيد كبير سيصل إلى كل مكان.

وشددت الحركة على أن ما يجري من اقتحامات يهودية للأقصى يستدعي تحركا عاجلا، وأن هدف مواجهة هذه الاقتحامات والتصدي لها، هو هدف يقع في صلب عمل حركة النضال الفلسطيني بكل أشكالها.