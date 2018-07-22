الأردن يقدّم مذكرة احتجاج لإسرائيل ضد انتهاكات “الأقصى”

عمان: أعلن الأردن، الأحد، تقديم مذكرة احتجاج لإسرائيل، تجاه الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى.

وقال وزير الإعلام، متحدثة الحكومة الأردنية “جمانة غنيمات” في بيان، بثته الوكالة الرسمية: “إن سفارتنا في تل أبيب قد قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم تُعبّر عن إدانة المملكة الشديدة لهذه الانتهاكات، وطالبت بوقفها فوراً”.

وأدانت غنيمات في البيان ذاته ما وصفته بـ”الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، وخصوصاً الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين والمستوطنين التي جرت اليوم بأعداد كبيرة إلى باحات الحرم القدسي الشريف بحماية الشرطة الإسرائيلية”.

وأوضحت أن “مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصليّن والمسلمين في جميع أنحاء العالم”.

كما اعتبرت غنيمات أن ذلك يمثل “انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

ولفتت الوزيرة الأردنية بأن ذلك يعدّ أيضاً “انتهاكاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة”.

وشددت غنيمات “على أهمية احترام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك واحترام إدارتها الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس″.

وحمّلت الوزيرة الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك، والانتهاكات التي تُرتكب ضده من قبل الجماعات المتطرفة والمستوطنين.

وأكدت في السياق ذاته على “ضرورة التوقف الفوري عن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية”.

وصباح الأحد، اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي باحات ومرافق المسجد الأقصى، بحماية قوات الشرطة، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

يذكر أن ما تسمى بـ”منظمات الهيكل” دعت عبر مواقعها الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي أنصارها وجمهور المستوطنين الى “أوسع مشاركة” في اقتحامات المسجد الاقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة بذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين الى شد الرحال، والتوجه إلى الاقصى للتصدي لعصابات المستوطنين. (الأناضول)