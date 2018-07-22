عمل فني يجمع تركي آل الشيخ بأنغام

لندن- “القدس العربي”: كشف رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الأحد، عن التحضير لعمل فني يجمعه بالفنانة المصرية انغام.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أعمال فنية تجمعني بالفنانة المبدعة أنغام قريبا”.

وكتب آل الشيخ سابقا للفنان المصري عمرو دياب أغنية “يا أجمل عيون” كما خاض تجربة كتابة بعض الأغاني للمطرب كاظم الساهر، ومنها أغنية “أجمل العالم”، وأغنية “أهلين يا حبي القديم” للمطرب راشد الماجد، وكتب كلمات أغنية “يا غايب” للمطرب عبد المجيد عبد الله.