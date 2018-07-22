قاضية لبنانية حاكمت ناشطا سخر من قديس مسيحي … متهمة بـ”الإساءة” للإسلام

لندن – “القدس العربي”: بعد أن حكمت مدعي جبل لبنان القاضي، غادة عون، على الناشط اللبناني، شربل خوري بإغلاق حسابه على “الفيسبوك” مدة شهر عقاباً على سخريته من القديس شربل الذي يحظى بمكانة لدى المسيحيين، تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة لأحد منشورات عون، واتهموها بـ”الإساءة” للإسلام.

وكانت عون شاركت صورة لشيخ ومعه فتاة صغيرة، قال ناشروها أنها تعود لإحدى زيجات القاصرات، وكتبوا تحتها “ما زال العالم صامتاً” لتيبين لاحقاً أن الصورة التقطت خلال التحضيرات لحفل تخريج فتيات في مدرسة لتعليم القرأن في تركيا.

وأعتبر الناشطون أن تداول عون للصورة يعدّ “إساءة” للإسلام ” وطالبوا بمحاسبتها بمثل ما حاسبت الناشط خوري.

اعترفت القاضية بنشرها ومشاركتها صورة الشيخ على صفحتها خلال اتصال مع قناة الجديد، وقالت: “هناك من استغل إعادة نشر بوست كنت قد نشرته منذ نحو عام واتأسف أن هناك من اعتبره مسيئا للدين الإسلامي لأنه وعلى العكس تماما، فالدين الإسلامي لا يبرر زواج القاصرات وهناك الكثير من رجال الدين يرفضون زواج القاصرات، صحيح كان يجب أن انتبه أن البوست كان زائف أساسا ولكن لم أكن أعرف، وبجميع الأحوال فالدين الإسلامي يدافع عن حماية القاصرات “.