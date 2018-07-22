“تحدي كيكي”.. دينا الشربيني ترقص في الشارع- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: على طريقة تحدي “كيكي”، نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطعا مصورا وهى ترقص على أنغام أغنية “شوقنا” لعمرو دياب، عبر صفحتها على انستغرام.

وأظهر الفيديو الشربيني وهي تترجل من السيارة وترقص على أنغام أغنية الفنان عمرو دياب “شوقنا”، وعلّقت على الفيديو قائلة: “كيكي مين، تحيا مصر، من إخراج ياسمين رئيس″ في إشارة منها إلى أن ياسمين رئيس هي من التقطت الصورة.

وانتشرت في الآونة الاخيرة صيحة جديدة تسمى “kiki challenge” أو “تحدي كيكي”، حيث يقوم الشخص بالنزول من السيارة والرقص.