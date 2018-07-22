واشنطن بوست: ترامب وافق تماما على خطة بوتين ونتنياهو في سوريا

لندن- “القدس العربي”: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر خاصة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيدها أن ترامب وافق “تماما” على خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا.

وقالت الصحيفة إن ترامب لم يطلع أحدا على فحوى مناقشاته مع بوتين ولا على مضامين الصفقة التي لم تتضمن أي إشارات من ترامب بضمان مصالح أمريكا في المنطقة.

وكان بوتين قد صرح بضرورة العودة إلى العمل باتفاقية فصل القوات الموقعة 1974 وأن تعمل على الحدود بين إسرائيل قوات تابعة للامم المتحدة.

وستعمل روسيا بحسب الاتفاق بإبقاء القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها على بعد 80 كيلومترا من الحدود، مع عدم الاعتراض على أي ضربات لأهداف إيرانية في سوريا حال نشر أسلحة يمكن أن تهدد إسرائيل.