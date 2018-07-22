سعر فلكي من مانشستر يونايتد للتخلي عن الفرنسي مارتيال

لندن- “القدس العربي”: حدد نادي مانشستر يونايتد مبلغ 100 مليون يورو مقابل التخلي عن جناحه الفرنسي أنطوني مارتيال.

وتقول الصحف البريطانية إن ناديي بايرن ميونيخ وتشيلسي ابديا رغبتهما بضم مارتيال الا انهما اعتبرا الرقم فلكيا.

وسيكون بإمكان مارتيال الرحيل مجاناً صيف 2019 بحال عدم تجديد عقده مع الشياطين الحمر وهو ما قد يدفع المهتمين بالتفكير لتأجيل ضمه وإقناعه بعدم التجديد مقابل ضمه العام القادم.

وانتقل مارتيال لمانشستر يونايتد عام 2015 مقابل 60 مليون يورو وكانت بدايته بالفريق ممتازة مع فان غال لكن قدوم مورينيو أفقد اللاعب مكانه الأساسي.