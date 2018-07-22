روسية تقتل زوجها وتستخدم جثته كسماد لزراعة الكوسا

لندن- “القدس العربي”: اقدمت امرأة روسية تدعى أولغا ستريلاديفا (32 عاما)، على قتل زوجها السابق بضرب عنقه مرتين بالفأس بينما كان نائما وتقطيع جسده بواسطة منشار في قبو المنزل.

وكان الزوجان اللذان يقطنان في جمهورية تتارستان قد انفصلا عن بعضهما البعض، لكنهما ظلا يعيشان في المنزل نفسه، لعدم وجود مسكن بديل.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” أن أولغا غطت قطع لحمه بالتراب لفترة من الزمن، قبل استخدامها له كسماد في حديقة منزلها التي تزرع فيها الكوسا.

واعترفت أولغا بالجريمة، وأشارت إلى أن دوافع ما قامت به “فضائح” لم تنسها لطليقها أثناء حياتهما الزوجية.

وكان الزوج البالغ من العمر (32 عاما) اختفى أيضا لمدة 6 أسابيع، قبل أن تقوم الشرطة بالحفر في حديقة الكوسا الخاصة بمنزل أولغا، لتعثر على بقايا جثته.