فيفي عبده : “أنا عايزة أدخل جهنم انت مالك؟” – (فيديو)

لندن – “القدس العربي ” : تسببت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بحالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب تصريحها لمتابعيها عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك بأنها تريد أن تدخل جهنم.

وبحسب فيديو نشرته فيفي ، جمعها مع متابعيها عبر خدمة البث المباشر ، تفاجأت بأسئلة محرجة، من قبيل: “انت حتوبي امتى، ما بتخافيش ربنا، انت رايحة جهنم”، فضلًا عن تلقيها انتقادات بشأن طريقة لبسها وممارستها الرقص.

الأسئلة المحرجة تسببت باستفزازها، لتخاطب متابعيها بلهجة حادة، قائلة: “خلاص، طلعت من طوعي، روح امسك قرآن واتركني أدخل جهنم. أنا عايزة أتشوي، انت مالك؟”.

وأضافت: “أنا بقول لربنا كل يوم قبل ما نام ما تاخد روحي إلا وأنت راض عني”.

وتابعت فيفي: “هموت على سريري ومن غير أمراض وهتشوفوا.. علاقتي بربنا أحسن منكم، وعندي عشم كبير في ربنا ومتأكدة أنه هيرحمني “.