القضاء الفرنسي يرفض إسقاط تهمة الاغتصاب عن طارق رمضان رغم انهيار رواية المدعية الرئيسية عليه

باريس- ’’ القدس العربي’’- من آدم جـــابر:

رفض القضاء الفرنسي طلب المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان إسقاط عنه تهمة اغتصاب امرأتين التي وجهت إليه منذ 2 فبراير / شباط الماضي، مع الابقاء عليه قيد الاحتجاز تحت ذمة التحقيق، رغم أن هذا الأخير كان يأمل في الحصول على إلغاء لوائح الاتهام الموجهة إليه والمتعلقة بالاغتصاب، من خلال تسليط الضوء على تناقضات روايات المدعيتين عليه.

قضاةُ التحقيق الثلاثة المكلفين بالقضية أكدوا عقب المواجهة التي تمت بين طارق رمضان و المدعية الأولى عليه هندة العياري، أن الأخيرة كانت ’’ مترددة’’ في تصريحاتها، فيما يتعلق بتاريخ ومكان عملية الاغتصاب المزعومة، لكنهم اعتبروا أن’’ المؤشرات التي أدت إلى توجيه تهمة الاغتصاب إلى المفكر الإسلامي السويسري ما زالت قائمة، وعليه فإنه من السابق لاوانه إلغاء اتهام الاغتصاب الموجه إليه، بما أن التحقيقات لا تزال جارية’’.

إيمانويل مارسيني، محامي طارق رمضان اعتبر أن تصريحات ’’ هندة العياري ليست مترددة بل هي ’’ كاذبة’’ و’’ خاطئة’’.

العياري، (41 عاما) وهي سلفية سابقة تحولت إلى ناشطة نسوية، زعمت في الشكوى الاولى التي تقدمت بها ضد طارق رمضان، في أكتوبر / تشرين الأول 2017 ، أنها تعرضت للاغتصاب في أوائل ربيع عام 2012 في فندق ’’ هوليداي-إن’’شرق باريس. ثم غيرت روايتها مؤخرا مؤكدة أن الاغتصاب تم ليلة 26 مايو/أيار 2012 في فندق ’’كراون بلازا’’ بالقرب من ساحة ’’الجمهورية’’ بالدائرة الحادية عشرة لباريس.

لكن التحقيقات الأخيرة كشفت أن المدعية كانت في ذلك التاريخ في حفل زفاف أخيها الذي أقيم بمدينة روان الفرنسية. وخلال مواجهتها الأولى مع طارق رمضان، الخميس المنصرم، عادت هندة العياري أيضا لتقول إنها لا تستطيع إعطاء تاريخ محدد لعملية الاغتصاب المزعومة.

أما فيما يتعلق بــ’’كريستيل’’ ، المدعية الثانية التي تقول إن طارق رمضان اغتصبها يوم الــ 9 أكتوبر 2009 في فندق بمدينة ليون الفرنسية ، فقد أكد قضاة التحقيق أن المعلومات التي قدمتها بخصوص عملية الاغتصاب المزعومة ’’ دقيقة ومفصلة’’. لكن المفكر الإسلامي السويسري شدد على أنه التقى هندة العياري وكريستيل مرة واحدة مع كل منهما وفي أماكن عامة، نافياً أي علاقة جنسية معهما .

في المقابل، اعترف رمضان بعلاقات’’ جنسية بالتراضي’’ مع مونيا المدعية الثالثة عليه في فرنسا التي رفض القضاء الشهر الماضي اتهامه باغتصابها، رغم تقدمها بشكوى ضده تقول فيها إنه اغتصبها تسع مرات في فنادق في باريس وبروكسل ولندن في الفترة ما بين عامي 2013و 2014.