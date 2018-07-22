اصابة 25 شخصا جراء هزات أرضية في إيران

طهران: ضربت سلسلة من الهزات الأرضية المعتدلة القوة مناطق جنوب وغرب إيران الأحد ما أدى إلى اصابة نحو 25 شخصا، بحسب التلفزيون الرسمي.

وضربت هزتان منطقة نائية قرب بلدة لار في محافظة هورموزغان الجنوبية بعيد الساعة 05,00 ت غ، بحسب المركز الجيولوجي الأمريكي، بلغت قوة أشدهما 5,4 درجة.

وضرب زلزال آخر بقوة 5,9 درجة منطقة ريفية من محافظة كرمنشاه عند الساعة 1007 ت غ.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن سكان المناطق الحدودية في محافظة السليمانية العراقية “شعروا بالزلزال بقوة”.

وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم الابلاغ عن وقوع بعض الاضرار في القرى وان 25 شخصا اصيبوا، دون تفاصيل عن المواقع. (أ ف ب)