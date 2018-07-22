الشرطة تكشف عن لحظات القبض على الممثلة الإباحية غريمة ترامب في ناد للتعري –(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

نشرت شرطة مدينة كولومبس في ولاية أوهايو الأمريكية على حسابها الرسمي على “يوتيوب”، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، غريمة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت عملية الاعتقال الأسبوع الماضي قد جرت في ناد للتعري في الولاية، بعد اتهامها من قبل الشرطة بالسماح لرواده بلمسها في انتهاك للقانون.

ولاحقا أعلن محامي دانيلز، مايكل أفيناتي، أنّ موكلته أوقفت أثناء تقديمها عرضاً في ملهى ليلي ضمن برنامج كانت تقوم به بشكل متكرّر في طول البلاد وعرضها، مؤكداً أنّ عملية القبض على ممثلة الأفلام الإباحية تمت بدوافع سياسية.

يذكر أنّ اسم ستيفاني كليفورد، التي قامت بتمثل أدوار البطولة في أفلام خاصة بالكبار، تحت اسم مستعار هو “ستورمي دانيلز″، انتشر في وسائل الإعلام بعدما تردّد أنّها كانت على علاقة “حميمة” مع ترامب عامي 2006 – 2007.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت بأن أحد محامي دونالد ترامب دفع في العام 2016 مبلغ 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية في العام 2006 بينها وبين الملياردير الجمهوري، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض، الجمعة.

وقد تم التفاوض على هذا المبلغ بين المحامي مايكل كوهين وستيفاني كليفورد قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب، وفق الصحيفة.