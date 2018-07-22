قصف إسرائيلي على موقع للنظام السوري في منطقة مصياف -(فيديو)

دمشق: أكدت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، الأنباء التي ترددت عن هجوم شنته إسرائيل على منطقة مصياف في ريف حماة.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام السوري :” تعرض أحد مواقعنا العسكرية في مصياف لعدوان جوي إسرائيلي للتغطية على انهيار التنظيمات الإرهابية المسلحة في ريفي درعا والقنيطرة والأضرار تقتصر على الماديات”.

ونشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر طائرات إسرائيلية تحلق بالمنطقة .

ومن جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان “انفجارات هزت منطقة مصياف في الريف الغربي لمدينة حماة، بالقرب من محافظة طرطوس″.

ونقل المرصد عن “مصادر متقاطعة” أنها “ناجمة عن انفجارات في منطقة معامل الدفاع في ريف المدينة، وأن الانفجارات ناجمة عن قصف صاروخي استهدفها يرجح أنه نتيجة ضربات إسرائيلية طالت المنطقة”.

واضاف ان “أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد في سماء المنطقة”، من دون ان ترده معلومات حتى الان عن سقوط ضحايا.

وفي منتصف تموز/يوليو، اوردت سانا ان اسرائيل استهدفت موقعا عسكريا للنظام السوري شمال مطار النيرب في ريف حلب الشرقي في شمال البلاد، فيما تحدث المرصد عن مقتل تسعة عناصر من المسلحين الموالين للنظام في القصف المذكور بينهم ستة سوريين.

وأشار إلى أن “الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مركزاً للحرس الثوري الإيراني قرب مطار النيرب العسكري” في ريف حلب الشرقي.

وهذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا في تموز/يوليو، اذ كانت دمشق اتهمتها في الثامن من الشهر الجاري بقصف مطار التيفور العسكري في وسط البلاد، وتكرر الأمر في الـ 12 منه واعلنت اسرائيل وقتها إنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في جنوب سوريا. وأعلنت دمشق في المرتين ان دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية.(وكالات)

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