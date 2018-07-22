تشيلسي يضع خطة أخيرة لعرقلة انتقال هازارد وكورتوا للريال

لندن-”القدس العربي”:

ترددت أنباء صحافية مُحبطة لجماهير ريال مدريد، تُفيد بتعقد وضع صفقتي تشيلسي، بعد تغير موقف الإدارة اللندنية بتوصية من المدرب الجديد ماوريسيو ساري، الذي شدد على ضرورة الإبقاء على نجوم الفريق، وفي مقدمتهم الثنائي البلجيكي المرتبط مستقبله بالميرينغي في الآونة الأخيرة.

من جانبها، علمت صحيفة “ميرور” من مصادرها الخاصة، أن إدارة تشيلسي لا تنوي التفريط في حامي العرين تيبو كورتوا وقائد منتخب بلاده إدين هازارد، عكس ما هو مُنتشر في أغلب وسائل الإعلام الإسبانية، التي تُراهن على انتقال الحارس البلجيكي إلى “سانتياغو بيرنابيو” مقابل رسوم لن تزيد عن 40 مليون يورو، وابن جلدته برقم ضخم يُقدر بنحو 190 مليون يورو.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن ساري أبلغ الإدارة بضرورة الاحتفاظ بالنجم المُدلل والحارس العملاق لنهاية الموسم الجديد بأي ثمن، وبناء عليه، سيقوم النادي بآخر محاولة ممكنة للإبقاء على اللاعبين، وذلك بإغراء أفضل لاعب في البريميرليغ عام 2015 براتب شهري ضخم يُقدر بنحو 300.000 جنيه إسترليني، ليصرف النظر عن فكرة البحث عن تحدٍ آخر.

واستند المصدر للتصريحات التي أدلى بها هازارد أثناء وجود مع منتخبه في مونديال روسيا، عندما لّوح بورقة الرحيل في حالة لم يتأكد أن النادي يَعمل على بناء مشروع طويل الأجل، لإعادة البلوز إلى وضعه الطبيعي، كمنافس شرس على كل البطولات التي يُشارك بها، خصوصًا اللقب المُفضل للجماهير “البريميرليغ”، الذي ختمه الموسم الماضي في المركز الخامس غير المؤهل للأبطال!

وبالنسبة للحارس المُتمرد، الذي يرفض تمامًا فكرة تجديد عقده الذي سينتهي الموسم القادم، فأوضحت الصحيفة، أن تشيلسي لن يَسمح له بالرحيل، فقط ستُحاول معه الإدارة مرة أخيرة، وإذا رفض، سيُجبر على البقاء إلى أن ينتهي عقده الموسم القادم، بعدها سيكون بإمكانه ارتداء قميص ريال مدريد في صفقة “بوسمان”.