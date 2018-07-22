جنوب إفريقيا.. مقتل 11 في هجوم مسلح على حافلة ركاب

جوهانسبرغ : قتل 11 وأصيب 4 آخرون بجروح بالغة إثر هجوم شنه مسلحون على حافلة ركاب تقل أعضاء في رابطة لسائقي الأجرة، شرقي جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية عن جاي نيكير، مسؤول بالشرطة المحلية، إنّ مسلحين “أطلقوا النيران على الحافلة مساء السبت عندما كان الركاب عائدين من جنازة أحد زملائهم”.

وأوضح أن الهجوم وقع في منطقة فاصلة بين مدينتي كولينسو ووينين في مقاطعة موازولا ناتال (شرق).

ولم تكشف السلطات حتى الساعة (17:05 ت.غ) عن مزيد من التفاصيل حول الحادث أو دوافع المهاجمين.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

إلا أنّ توترات تنشب في جنوب إفريقيا، بين مجموعات من سائقي سيارات الأجرة يتنافسون جميعا على نفس الطرق، تصل حد العنف المميت، وفق الوكالة الأمريكية.

وفي مايو/آيار الماضي، أفادت وسائل إعلامية في جنوب إفريقيا بمقتل 10 أشخاص جراء أعمال عنف تتعلق بالتنافس بين سائقي سيارات الأجرة في العاصمة كيب تاون . (الأناضول).