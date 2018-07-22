الإمارات تلوح باستئناف معركة الحديدة إذا أخفقت جهود غريفيث

مأرب : لوّحت الإمارات، الأحد، باستئناف معركة الحديدة العسكرية ضد جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، والمجمّدة منذ أكثر من شهر.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن “تحرير مدينة الحديدة اليمنية قادم إذا لم تنجح جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في تحقيق انسحاب لجماعة الحوثي هناك”.

وجاءت تصريحات “قرقاش” بعد وقت قليل من تسليم الحكومة اليمنية، اليوم، ردّها إلى المبعوث الأممي بشأن مقترحاته فيما يتعلق بمعركة الحديدة التي دخلت شهرها الثاني من التجميد بضغوط دولية.

وأضاف “قرقاش” في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على “تويتر”: “أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة، ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم”.

وقال أيضا: “ننتظر جهود المبعوث الأممي نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة (العسكرية مع الحوثيين)”.

واعتبر أن “تقدم التحالف (العربي بقيادة السعودية) تجاه الحديدة، استحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين”.

وأشار “قرقاش” إلى أن “الحوثي أراد خوض المعركة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية”.

وأضاف أن هناك في الحديدة “هروب ملحوظ لعناصر المليشيات وجهود يائسة للتعبئة والتعويض”.

وتابع “تقدمنا (التحالف العربي) خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة”.

كان المبعوث الأممي قدّم، الأسبوع قبل الماضي، خارطة حل سياسي بهدف تجنيب مدينة الحديدة معركة تحريرها من قبل الحكومة الشرعية، التي كانت قواتها المسنودة من التحالف العربي قد وصلت إلى مطار المدينة، قبل تجميد العملية.

وتعد الإمارات ثاني أكبر قوة عسكرية في التحالف. (الأناضول).

في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

تقدم التحالف تجاه الحديدة إستحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018