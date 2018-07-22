هل رفع برشلونة الراية البيضاء أمام باريس وتشيلسي؟

لندن-”القدس العربي”:

توالت الأنباء الحزينة على جماهير برشلونة اليوم الأحد، بتقلص فرص المدير الرياضي الجديد إريك أبيدال في إتمام أهم صفقتين يبحث عنهما المدرب ارنستو فالفيردي قبل غلق الميركاتو الصيفي، وأيضًا قبل ضربة بداية الموسم الجديد بمواجهة إشبيلية يوم 12 أغسطس في مدينة طنجة المغربية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الآس″، فإن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، استجاب لطلب المدرب الجديد توماس توخيل، برفض العرض المُقدم من قبل برشلونة لشراء لاعب الوسط المتمرد أدريان رابيو، وذلك رغم أن عقده الحالي من المفترض أن ينتهي الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العملاق الباريسي لن يستمع لأي عرض سيتقدم به النادي الكاتلوني في الفترة القادمة، لتمسك توخيل ببقاء الشاب الفرنسي في “حديقة الأمراء”، الأمر الذي سيضع برشلونة في ورطة حقيقية، نظرًا لحاجة البرسا للاعب وسط من الطراز العالمي، بعد رحيل الرسام أندريس إنييستا وإعادة البرازيلي باولينيو للصين على سبيل الإعارة.

كما كشف نفس المصدر، عن تَعقد الصفقة الأخرى التي يستهدفها أبيدال والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو من تشيلسي، وذلك بعد رفض العرض الرابع الذي تقدم به بطل الليغا لشراء الدولي البرازيلي ويليان مقابل 72 مليون يورو، ما قد يدفع النادي للتفكير في خيارات أخرى غير رابيو وويليان.