أوزيل يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد كارثة مونديال 2018

برلين: اعلن لاعب وسط المنتخب الالماني لكرة القدم مسعود اوزيل الاحد انه قرر اعتزال اللعب دوليا مشيرا الى “العنصرية” في الانتقادات التي وجهت اليه عقب كارثة خروج ابطال العالم من الدور الاول لمونديال روسيا 2018.

وقال اوزيل في حسابه على تويتر “بقلب مفعم بالاسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذا العنصرية وعدم الاحترام تجاهي”. وكان أوزيل، التركي الاصل، دافع في وقت سابق اليوم عن قراره بالتقاط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ايار/مايو الماضي، مما أثار أسئلة حول ولائه لمنتخب ألمانيا قبل نهائيات كأس العالم في روسيا. (أ ف ب) .