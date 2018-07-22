اغتيال عالمين فلسطينيين في الجزائر في ظروف غامضة -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

أغتال مجهولون، مساء اليوم الأحد، عالمين فلسطينيين في الجزائر، وهما من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مواقع إلكترونية، فان السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلة “الفرا” في خانيونس بوفاة نجلها “سليمان محمد الفرا والبالغ 33 عاما، والطبيب محمد حميد البنا داخل شقة الأول، وتشير الترجيحات بوفاتهما خنقا بالغاز أو ماس كهربائي.

وقال أحمد أبو شاويش، مسؤول ملف الإعلام بالسفارة الفلسطينية في ، لمراسل الأناضول، إن “السلطات الجزائرية عثرت، اليوم الأحد، على الفلسطينيين سليمان الفرا ومحمد حنديق .متوفيان في شقتهما بالجزائر العاصمة”

.وأكد أبو شاويش أنه “لم تكن هناك أي أثار للضرب أو الاعتداء “

.وأشار إلى أن سبب وتاريخ الوفاة غير معروف حتى الآن

ومن جهته، نقل موقع “والا” العبري، إن عالمين فلسطينيين تم اغتيالهما في ظروف غامضة بالجزائر.

من جانبه، قال عمر الفرا، شقيق المتوفي “سليمان”، إن “الاتصال مع شقيقي انقطع قبل يومين، ووجده أصدقائه متوفيا بشقته مع صديقه محمد حنيدق”.

وأوضح أن السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلته أن سبب الوفاة هو “الاختناق بالغاز″.

وذكر أن شقيقه مقيم في الجزائر منذ (7 أعوام)؛ حيث أنهي هناك دراسة الماجستير في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، ويعمل كذلك في التجارة.

في السياق نفسه، قال وائل البنا، شقيق المتوفي “محمد”، إن الأخير طبيب عام، ودرس الطب في الجزائر بمدينة وهران (شمال غرب).

وأفاد أن شقيقه وصل إلى العاصمة الجزائرية، الجمعة الماضي، ليصطحب صديقه سليمان الفرا إلى جامعته في وهران من أجل تصديق شهادته.

وأشار أن الاتصال انقطع مع شقيقه وصديقه الفرا، فجر السبت الماضي، قبل أن تبلغ العائلة الجهات المعنية بالجزائر والسفارة الفلسطينية، ليتم العثور عليهما متوفيان في شقة بالعاصمة الجزائر.

وتداولت مواقع فلسطينية مقاطع فيديو لأقرباء العالمين الفلسطينين ، اوضحوا خلالها تفاصيل تلقيهم النبأ وماحصلوا عليه من تفاصيل حول الحادثة وملابساتها .