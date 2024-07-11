“آبل” تحذر مستخدمي أجهزة الآيفون من هجمات برامج التجسس

سان فرانسيسكو: حذرت شركة آبل مستخدمي أجهزة أجهزة آيفون في عشرات الدول من هجمات برامج التجسس المرتزقة.

وأصدرت آبل مؤخرا تحذيرا عالميا لمستخدمي آيفون في 98 دولة تتعلق تهديدات برامج تجسس محتملة.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي ترسل فيها الشركة مثل هذا التحذير، وكانت الأولى في نيسان / أبريل للمستخدمين في 92 دولة.

وجاء في التحذير، الموجه إلى الأشخاص الذين يعتقد أنهم مستهدفون، أن “شركة آبل اكتشفت أنك مستهدف من خلال هجوم برامج تجسس مرتزقة يحاول اختراق جهاز آيفون المرتبط بمعرف آبل الخاص بك.

وأكدت آبل خطورة الموقف ودعت المستخدمين المتضررين إلى أخذ التحذير على محمل الجد.

وامتنعت الشركة عن الكشف عن معلومات تفصيلية حول الموجة الأخيرة من هجمات برامج التجسس، ولم تكشف عن الدول المتضررة.

ورغم ذلك، أبلغ مستخدمون في الهند عن تلقي التنبيه.

وأفاد موقع “تك كرانش” أن آبل أكدت على الطبيعة الحساسة لأساليبها للتعرف على التهديدات وحذرت المستخدمين المتضررين من الكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث من المحتمل أن يساعد ذلك المهاجمين على تجنب الرصد.

(د ب أ)