“آبل” تسجل نموا في الربع الأول بفضل الطلب المتزايد على هواتف آيفون

كاليفورنيا: أعلنت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة “آبل”، ومقرها الولايات المتحدة، يوم الخميس تسجيل صافي أرباح بلغ نحو 34 مليار دولار في الربع الأول المنتهي في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مدعومة بمبيعات هواتف آيفون.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 2% إلى 6ر119 مليار دولار، وهي أول زيادة في الإيرادات بعد أربعة فصول من التراجع.

وفي قطاع الصين، والذي يشمل أعمال “آبل” في تايوان وهونج كونج، سجلت الشركة الأمريكية انخفاضا في الإيرادات بنحو 13%.

وقالت الشركة بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الخميس إن هواتف “آيفون” مثلت مجددا قوة دافعة مع زيادة في المبيعات بنحو 6% لتصل إلى 7ر69 مليار دولار.

(د ب أ)