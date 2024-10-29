“آبل” تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي التوليدي على أجهزتها

سان فرانسيسكو: شغّلت “آبل” الاثنين أول نظام ذكاء اصطناعي توليدي لها، “آبل إنتلغنس”، على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية العاملة بنظامها التشغيلي “آي أو إس”، ما يمثل الانطلاق الرسمي للمجموعة الأمريكية العملاقة في هذه التقنية التي استحالت محورا رئيسيا لأنشطة شركات التكنولوجيا.

وكانت الشركة المصنعة لهواتف “آي فون” قدمت لمحة أولى عن نظام “آبل إنتلغنس” في حزيران/ يونيو، لتنضم بذلك إلى الشركات المنافسة في السباق على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته “أوبن إيه آي” مع طرحها “تشات جي بي تي” في نهاية عام 2022.

وترى غوغل ومايكروسوفت وأمازون وميتا وآبل في هذه التكنولوجيا المحطة المفصلية المقبلة في عالم المعلوماتية.

تستثمر الشركات عشرات مليارات الدولارات في البحث وتصميم أدوات مساعدة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التفاعل مع المستخدمين البشريين، والإجابة على أسئلتهم كتابةً أو تحدثا، وإنتاج جميع أنواع المحتوى حسب الطلب.

وقال رئيس شركة “آبل” تيم كوك في بيان نُشر الاثنين إن نظام “آبل إنتلغنس يبشر بعصر جديد لأجهزة آي فون وآي باد وماك، ويقدم أدوات وتجارب جديدة تماما ستغير ما يمكن لمستخدمينا إنجازه”.

تشتمل ميزات “آبل” الجديدة على أدوات لتلخيص الإشعارات والرسائل، والمساعدة في الكتابة أو العثور على الصور بسهولة أكبر، من خلال وصف بسيط.

كما بات المساعد الصوتي “سيري” الذي لم يشهد في السنوات الأخيرة سوى بعض التطويرات الطفيفة، أكثر كفاءة مع زيادة في قدراته على التحادث.

وتخطط “آبل” أيضا لدمج ميزات “تشات جي بي تي” في خدماتها بحلول كانون الأول/ ديسمبر.

ويُتوقع إضافة أدوات أخرى بحلول نهاية العام، مثل تلك المستخدمة في إنشاء الصور، وهي وظيفة موجودة بالفعل في مساعدي الشركات المنافسة.

وحرصت الشركة على إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم من خلال البقاء على معالجة البيانات محليا، مباشرة على الجهاز، أو باستخدام نظام جديد يسمى “حوسبة سحابية خاصة”، يسمح له بالمرور عبر خوادم الشركة من دون تخزين البيانات هناك.

وبات نظام “آبل إنتلغنس” متاحا حاليا باللغة الإنكليزية فقط. ومن المتوقع توسعته ليشمل اللغات الصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والكورية وغيرها من اللغات في العام المقبل.

وفي الاتحاد الأوروبي، أرجأت المجموعة الأميركية العملاقة إطلاق نظام “آبل إنتلغنس” إلى أجل غير مسمى، بسبب “شكوك تنظيمية” مرتبطة بالقوانين الجديدة المتعلقة بالأسواق الرقمية.

وأوضحت المجموعة أن النظام الجديد سيكون متاحا على أجهزة كمبيوتر “ماك” باللغة الإنكليزية (تحت أحدث إصدار من نظام التشغيل)، وسيبدأ نشره على أجهزة آي فون وآي باد اعتبارا من نيسان/ أبريل.

وكشفت الشركة الأمريكية العملاقة أيضا الاثنين عن جهاز كمبيوتر مكتبي جديد (آي ماك iMac) يدمج شريحة “ام 4” المصممة داخليا وذكاء آبل.

