آبل تشهد زيادة في أرباحها خلال الربع الرابع

كاليفورنيا: أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آبل” يوم الخميس أن أرباحها نمت خلال الربع الأخير من العام متجاوزة تقديرات وول ستريت.

وبلغت أرباح الشركة 96ر22 مليار دولار، أو ما يساوي 46ر1 دولار للسهم الواحد، وذلك مقارنة بتحقيق 72ر20 مليار دولار، أو 29ر1 دولار للسهم الواحد، في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون أن تحقق الشركة مكاسب تبلغ في المتوسط 31ر1 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وانخفضت إيرادات الشركة لهذا الربع بنسبة 7ر0 % لتحقق 50ر89 مليار دولار مقابل 15ر90 مليار دولار في العام الماضي.

(د ب أ)