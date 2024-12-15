آبل تضيف خاصية “إضافة طبقات صوتية” إلى تطبيق “فويس ميموز”

سان فرانسيسكو: إلى جانب العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أضافتها شركة الإلكترونيات الأمريكية “آبل” إلى الإصدار الجديد لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس 18.2، حدثت الشركة تطبيق الرسائل الصوتية فويس ميموز.

وقالت الشركة إن مستخدمي هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس سيكون في مقدورهم إضافة مسارات طبقات صوتية إلى أي تسجيل موجود في تطبيق فويس ميموز دون الحاجة إلى استخدام سماعات الرأس. وبدلا من ذلك، سيتمكن المستخدمون من تسجيل أصوات أدواتهم الموسيقية باستخدام سماعة آيفون في الوقت الذي يسجلون فيه أصواتهم باستخدام الميكرفون في هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

بفضل نظام التشغيل آي.أو إس 18.2 والمعالج آبل أيه 18 برو، أصبح تطبيق فويس ميموز قادرا على الاستفادة من تقنيات تعليم الآلة لتفعيل الخاصية الجديدة.

ويمكن للتطبيق إنشاء مسارين منفردين، بعد ذلك يمكن مزجهما وإنتاجهما في تطبيقات احترافية مثل لوجيك برو. وتتضمن الطبقة الأولى مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية الخلفية، مثل البيانو أو الجيتار، على سبيل المثال. بدلا من ذلك، يمكن للموسيقيين والمنتجين اختيار إرسال مزيج موسيقي موجود مباشرة إلى تطبيق فويس ميموز، مما يتيح لهم تسجيل طبقة صوتية أخرى بسهولة.

وتقول شركة آبل إنه يمكن أيضا مزامنة هذه “الطبقات الصوتية”، كما يطلق عليها، في فويس ميموز باستخدام أجهزة كمبيوتر ماك المختلفة عبر سحب ملفات الصوت وإدراجها على تطبيق لوجيك أيضا.

(د ب أ)