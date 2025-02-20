“آبل” تطرح هاتفا جديدا ضمن سلسلة “آي فون 16” منخفض السعر

سان فرانسيسكو: طرحت “آبل” الأربعاء جهازا جديدا من “آي فون 16” بسعر أقل من الهواتف الأخرى في السلسلة، في حين تسعى الشركة إلى إنعاش مبيعات أجهزتها الشهير.

وأكدت “آبل” أنّ “آي فون 16 إي” iPhone 16e يتضمّن ميزات موجودة في أجهزة “آي فون 16″ الأغلى سعرا، بينها ميزات تتعلق بالذكاء الاصطناعي خاصة بـ”آبل” وأخرى مرتبطة ببرنامج “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن ايه آي”.

وقال نائب رئيس “آبل” لتسويق منتجات “آي فون” في العالم كاين درانس في بيان، إنّ “آي فون 16 اي يتضمّن ميزات لاقت استحسانا من مستخدمي سلسلة هواتف آي فون 16، بينها عمر البطارية والأداء السريع المدعوم بشريحة ايه 18 من الجيل الأحدث، ونظام كاميرا مبتكر، وذكاء اصطناعي خاص بآبل”.

يُباع الهاتف الجديد بدءا من 599 دولارا في الولايات المتحدة، مقارنة بـ799 دولارا لجهاز “آي فون 16” آخر، وسيكون متاحا اعتبارا من 28 شباط/فبراير، بحسب شركة “آبل”.

إلى جانب شريحة كمبيوتر مصممة خصيصا، سيكون “آي فون 16 اي” أول هاتف في السلسلة يستخدم مودم سي 1 C1 للاتصال اللاسلكي الخاص بـ”آبل”.

وقد اعتمدت “آبل” لفترة طويلة على شركة “كوالكوم” لمودم أجهزة الـ”آي فون”.

ويأتي طرح الهاتف الجديد ذي الأسعار المعقولة في وقت تعمل “آبل” على زيادة مبيعاتها في ظل منافسة شديدة خصوصا في الصين.

وكانت الشركة أعلنت أنّ إيراداتها بلغت 124,3 مليار دولار في ربع السنة الذي شهد موسم أعياد نهاية العام، لكن نمو المبيعات أتى أدنى من توقعات السوق.

وكان نمو الإيرادات مدعوما بوحدة الخدمات والمحتوى الرقمي التابعة لـ”آبل”، مع تراجع مبيعات “آي فون” في أسواق بينها الصين القارية.

وتأمل الشركة بأن ينجذب الزبائن إلى هواتف “آي فون” الجديدة المزودة بقدرات ذكاء اصطناعي خاصة بـ”آبل”.

(أ ف ب)