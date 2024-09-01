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آبل تعتزم الكشف عن الجيل الجديد من الهاتف الذكي آيفون الأسبوع المقبل

منذ ساعتين

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سان خوسيه (أمريكا): تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي في احتفال يقام بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 9 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وعادة ما تكشف آبل عن الجيل الجديد من آيفون في أيلول/ سبتمبر من كل عام. كما يتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية آبل ووتش خلال الاحتفال.

وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة تشتهر آبل بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه. ورغم ذلك فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر آيفون 16.

ومن الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى. وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإنه لا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى وهي آيفون 16 برو.

في الوقت نفسه تحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا. ورغم التقارير الذي تحدثت عن اعتزام آبل تزويد أجهزتها الجديدة بالمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنه لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي في البداية.

وتشير الشركة إلى حالة الغموض الشديدة التي يسببها قانون الإعلام الرقمي الأوروبي والذي يحدد قواعد عمل المنصات الرقمية الكبرى في العالم.

(د ب أ)

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