آبل تعلن عن أرباح قدرها 14.7 مليار دولار رغم فاتورة الضرائب الأوروبية

كاليفورنيا: أعلنت شركة آبل يوم الخميس عن صافي أرباح بلغ 7ر14 مليار دولار في الربع الماضي، رغم تحملها فاتورة ضرائب كبيرة في إيرلندا، وهو ما يمثل تراجعا ملحوظا مقارنة مع أرباح تقدر بنحو 23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت إجمالي مبيعات آبل بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 9ر94 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين. ومع ذلك، تراجعت مبيعاتها في الصين بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار.

وتراجعت أسهم آبل بنحو 1% خلال التداولات بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ولا يزال هاتف آيفون القوة الدافعة للشركة، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 5ر5 % لتصل إلى 2ر46 مليار دولار، مدفوعة جزئيا بإطلاق طراز جديد خلال الأسابيع الأخيرة من الربع.

ويعتبر هاتف آيفون المنتج الأكثر أهمية لشركة آبل، حيث يمثل ما يقرب من نصف إجمالي مبيعاتها. كما زادت الإيرادات من أجهزة حواسيب ماك وأجهزة آيباد اللوحية.

وقال المدير المالي لوكا ماستري إن مدفوعات الضرائب المتأخرة في إيرلندا أثرت سلبا على أرباح الربع بمقدار 2ر10 مليار دولار.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمرا لشركة آبل بدفع 13 مليار يورو ( 4ر14 مليار دولار) كمتأخرات ضريبية، مما أنهى نزاعا قانونيا طويل الأمد.

(د ب أ)