آبل تعلن عن إصدار جديد لنظام التشغيل “آي.أو.إس”

سان خوسيه: كشفت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، الاثنين، عن إصدار تصميم جديد من نظام التشغيل آي.أو.إس.

وطرحت الشركة الإصدار الجديدة لنظام التشغيل المستخدم في هواتف آيفون باسم آي.أو.إس26 أثناء مؤتمرها السنوي، وهو يحتوي على تصميم جديد وتجارب ذكية مع تحسين التطبيقات الموجودة فيه.

وقالت آبل إن التصميم الجديد يوفر “تجربة أكثر تعبيرا ومتعة في مختلف مكونات النظام، مع المحافظة على الطابع المألوف المستمر لنظام آي.أو.إس”.

وقال كريج فيدريهي كبير نواب رئيس آبل لهندسة البرمجة إن “التجارب أكثر تعبيرا وشخصنة، بدءا من قفل الشاشة والشاشة الرئيسية، إلى القدرات الجديدة عبر الهاتف والرسائل التي تساعد المستخدمين في التركيز على الاتصالات الأكثر أهمية”.

ومن المزايا الرئيسية الجديدة في تصميم الإصدار الجديد الخاصية المعروفة باسم “الزجاج السائل” أو “ليكويد غلاس” التي تضيف شفافية عالية، بما في ذلك داخل التطبيقات وعناصر صغيرة مثل الأزرار وأشرطة التمرير.

وعن قفل الشاشة تقول آبل إن الوقت يتكيف بسلاسة مع المساحة المتوفرة في الصورة، وتضفي المشاهد المكانية حيوية على خلفيات الشاشة بتأثير ثلاثي الأبعاد عند تحريك المستخدمين لهواتف آيفون.

كما أعادت آبل تصميم التطبيقات لتناسب التصميم الجديد.

ووفقا لآبل، يتوفر الآن إصدار تجريبي للمطورين من آي.أو.إس 26، على أن تطرح نسخة تجريبية عامة في الشهر المقبل.

(د ب أ )