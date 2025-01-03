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“آبل” توافق على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى تنصت تتعلق بمساعدها “سيري”

3 - يناير - 2025

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سان فرانسيسكو: وافقت شركة “آبل” على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الرقمي “سيري” بالتنصت على محادثات خاصة للمستخدمين.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في التسوية التي يتعيّن أن يصادق عليها أحد القضاة “لطالما نفت آبل وما زالت تنفي أي مخالفات ومسؤوليات مزعومة”.

واتهمت دعوى قضائية جماعية أُقيمت قبل خمس سنوات المساعد “سيري” بالتنصت على المحادثات الخاصة لأشخاص يستخدمون أجهزة “آي فون” وآي باد” و”هوم بودز” وأجهزة أخرى من “آبل” معززة بالمساعد الرقمي.

وبنت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا، صورتها مستندة خصوصا إلى مسألة خصوصية المستخدم.

وحصلت “آبل” على المحادثات عن طريق “تفعيل سيري بشكل غير مقصود”، وربما تمت مشاركتها مع أطراف ثالثة، بحسب الدعوى.

وأشارت التسوية إلى أنه سيتم استخدام صندوق تسوية مقترح بقيمة 95 مليون دولار لدفع ما لا يزيد عن 20 دولارا لكل جهاز يتضمّن “سيري” للمالكين الأمريكيين الذين تم الحصول على محادثاتهم خصوصا بدون إذنهم.

وألزمت التسوية “آبل” التأكيد أنها حذفت أي محادثة صوتية وجعلت خيارات المستخدم واضحة في ما يخص البيانات الصوتية التي جمعت لتحسين أداء “سيري”.

(أ ف ب)

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