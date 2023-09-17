آبل توسع الفارق بين الفئة العادية وفئة برو في الهاتف الذكي آيفون 15

نيويورك: أظهر أحدث جيل من الهاتف الذكي أيفون الذي أطلقته شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل في الأسبوع الماضي أنه كلما زاد الثمن الذي يدفعه المستهلك للحصول على الفئة آيفون برو 15 كلما استمتع بالمزيد من المزايا مقارنة بمن يشتري الفئة العادية آيفون 15.

وإلى جانب الكاميرات الأقوى والشاشات الأكبر فإن الفئة برو الأغلى ثمنا من الهاتف آيفون 15 ستكون مزودة بجسم خارجي من التيتانيوم ومعالج فائق القوة يؤدي إلى تحسن هائل في جودة عرض الصور والفيديوهات، بحسب ما أعلنته آبل.

في الوقت نفسه فإن الميزة الجديدة الأكثر أهمية في الجيل الجديد من أيفون والموجودة في كل الفئات هي فتحة الشاحن من النوع سي، والتي تتيح استخدام شواحن أي هواتف أخرى في شحن هاتف آيفون.

كما زودت أبل الفئة الأغلى من الهاتف آيفون 15 وهي فئة برو ماكس بخاصية جديدة تماما وهي إمكانية التقريب 5 إكس.

وهناك خاصية أخرى وصلت قبل شهور قليلة قبل إطلاق آبل لنظارة الواقع الافتراضي، حيث ستكون كاميرا أيفون برو قادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد، والتي يمكن للمستخدم إضافة نفسه إليه عبر الجهاز.

في الوقت نفسه فإن الابتكارات في نسخة العام الماضي من هواتف آيفون برو وصلت الآن في الفئة القياسية من جيل العام الحالي. وتم تزويد الهاتف القياسي آيفون15 بوحدة استشعار صور بقدرة 48 ميجابيكسل لتقديم صور تحتوي على قدر أكبر من التفاصيل وما يطلق عليه منطقة مسحة العرض “دايناميك أيلاند”.

ويباع الهاتف الجديد أيفون15 بسعر 949 يورو في أوروبا وهو ما يقل بمقدار 50 يورو عن الجيل السابق أيفون 14، في حين يباع في الولايات المتحدة بسعر 799 دولار. ويباع الهاتف أيفون برو في أوروبا بسعر 1199 يورو وفي الولايات المتحدة بسعر 999 دولار وهو ما يقل بمقدار 100 يورو عن أيفون 14 برو. أما الفئة الأكبر برو ماكس فظل سعرها ثابت ويبلغ 1449 يورو في أوروبا و1199 دولارا في الولايات المتحدة.

(د ب أ)