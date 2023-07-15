آبي أحمد: سد النهضة أفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، أن بلاده “لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل” وأن سد النهضة سيخزن مياها كافية من النيل كأفضل “ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة”.

جاء ذلك في بيان باللغة العربية نشره آبي أحمد عبر حسابه على تويتر، قال فيه إن أثيوبيا تحفظ الأمانة، ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة.

وأضاف أن “أديس أبابا تشارك منذ القدم نهر النيل مع دول المصب (مصر والسودان) بروح من الثقة والأمانة وهذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع أن ‏”قيم المسؤولية والعدالة التي تتميز بها إثيوبيا قد وجدت اعترافا وتقديرا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد.. وهو ما يتم تأكيده اليوم بإثيوبيا شعبا وحكومة لن تلحق ضررا بأشقائها”.

(الأناضول)