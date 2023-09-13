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آثار “دانيال” تصل غزة وتغرق عددا من المنازل- (فيديوهات)

منذ 59 دقيقة

أشرف الهور 
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غزة- “القدس العربي”:

وصلت آثار إعصار “دانيال” الذي خلّف آلاف الضحايا في ليبيا وأحدث دمارا كبيرا هناك، إلى قطاع غزة المحاصر، بعد أن شهد حالة عدم استقرار جوي، حيث تساقطت في ساعات فجر الأربعاء أمطار غزيرة غمرت العديد من الشوارع والمنازل، وتركت خسائر كبيرة، في وقت ارتفعت أعداد الفلسطينيين الذين قضوا في ليبيا بسبب الإعصار إلى 23 مواطنا.

وهطلت في ساعات الفجر الأولى كميات كبيرة من الأمطار على قطاع غزة، نتيجة مرور الإعصار “دانيال” للمنطقة.

وأدى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الشوارع، خاصة المنخفضة، أو التي تفتقر لبنى تحتية إلى تسرب المياه للمنازل.

وذكرت مصادر محلية أن حالات غرق للمنازل حدثت في مخيمي الشاطئ غربي مدينة غزة، وجباليا شمالي القطاع.

 

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لأحد المنازل التي تعرضت للغرق، وقد وصل منسوب المياه داخله لأكثر من متر، وقضى على أثاث المنزل ومقتنيات السكان.

كما هطلت أمطار غزيرة على عدة مناطق أخرى في الضفة الغربية، فيما تحذر دائرة الأرصاد الجوية، تحذر من استمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وكان موقع “طقس فلسطين الحدث”، قال إن هذا الإعصار الذي ضرب اليونان ثمّ ليبيا، وأثّر على مناطق في شمال مصر، ستتراجع قوته بشكل كبير ويتحول الى حالة من عدم الاستقرار الجوي مع وصول بقاياه إلى فلسطين، على شكل أمطار محلية متفرقة في بعض المناطق، وذكر أن الأمطار قد تكون غزيرة.

 

هذا وارتفعت حصيلة الضحايا من الفلسطينيين القاطنين في ليبيا إلى 23، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر الفلسطينية هناك جراء إعصار “دانيال”.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أفادتا بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23. مشيرا إلى أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية ما زالت مفقودة.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 13, 2023 الساعة 9:27 ص

    كان الله في عون الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينصر فلسطين و يهزم دويلة الشر هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه رب العالمين 😢😔🖐️

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