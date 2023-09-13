آثار “دانيال” تصل غزة وتغرق عددا من المنازل- (فيديوهات)

غزة- “القدس العربي”:

وصلت آثار إعصار “دانيال” الذي خلّف آلاف الضحايا في ليبيا وأحدث دمارا كبيرا هناك، إلى قطاع غزة المحاصر، بعد أن شهد حالة عدم استقرار جوي، حيث تساقطت في ساعات فجر الأربعاء أمطار غزيرة غمرت العديد من الشوارع والمنازل، وتركت خسائر كبيرة، في وقت ارتفعت أعداد الفلسطينيين الذين قضوا في ليبيا بسبب الإعصار إلى 23 مواطنا.

وهطلت في ساعات الفجر الأولى كميات كبيرة من الأمطار على قطاع غزة، نتيجة مرور الإعصار “دانيال” للمنطقة.

وأدى ارتفاع منسوب المياه في العديد من الشوارع، خاصة المنخفضة، أو التي تفتقر لبنى تحتية إلى تسرب المياه للمنازل.

وذكرت مصادر محلية أن حالات غرق للمنازل حدثت في مخيمي الشاطئ غربي مدينة غزة، وجباليا شمالي القطاع.

مشاهد من آثار وصول العاصفة "دانيال" لقطاع غزة، حيث هطلت أمطار غزيرة تسببت في إغراق بعض الشوارع. pic.twitter.com/X2sTSXdMj0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 13, 2023

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لأحد المنازل التي تعرضت للغرق، وقد وصل منسوب المياه داخله لأكثر من متر، وقضى على أثاث المنزل ومقتنيات السكان.

كما هطلت أمطار غزيرة على عدة مناطق أخرى في الضفة الغربية، فيما تحذر دائرة الأرصاد الجوية، تحذر من استمرار سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وكان موقع “طقس فلسطين الحدث”، قال إن هذا الإعصار الذي ضرب اليونان ثمّ ليبيا، وأثّر على مناطق في شمال مصر، ستتراجع قوته بشكل كبير ويتحول الى حالة من عدم الاستقرار الجوي مع وصول بقاياه إلى فلسطين، على شكل أمطار محلية متفرقة في بعض المناطق، وذكر أن الأمطار قد تكون غزيرة.

غرق منازل في مخيم جباليا شمال غزة بسبب الأمطار الغزيرة pic.twitter.com/WWE7SeiMLI — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 13, 2023

هذا وارتفعت حصيلة الضحايا من الفلسطينيين القاطنين في ليبيا إلى 23، إضافة إلى فقدان عشرات الأسر الفلسطينية هناك جراء إعصار “دانيال”.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن سفارة فلسطين لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أفادتا بوفاة أسرة المواطن ناصر عطية محمد دوحان التي تتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 23. مشيرا إلى أن هناك عشرات الأسر الفلسطينية ما زالت مفقودة.

غرق منازل في مخيم جباليا شمال غزة بسبب الأمطار الغزيرة pic.twitter.com/bjw4R6VImw — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 13, 2023