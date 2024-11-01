آثار مواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل في أوروبا

هلسنكي: أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) الأربعاء عثورها على آثار لمواد كيميائية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المباعة في أوروبا.

ومن بين 4500 منتج فحصتها الوكالة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ونيسان/أبريل 2024 في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 (6%) منتجا آثار لهذه المواد المحظورة بسبب تأثيرها الضار على الصحة، على ما أشارت المؤسسة التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقرا.

ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.

والمواد التي عُثر عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وبموجب تشريعات أوروبية لأن التعرض لها يضر بالخصوبة ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقد دققت المؤسسة في قائمة المكوّنات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة “يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة”.

وأوضحت أن “الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق”.

وقد أُجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وايسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنروج ورومانيا والسويد.

