آخر الصهاينة والفكر الانتحاري

في التاريخ المعاصر كل أحداثه معاصرة ليصبح اللاحق يفسر ويشرح السابق، وتاريخ الصهيونية تاريخ يقف على طرف مناقض تماما للتاريخ المعاصر، لأنه لا يريد أن يندرج مع الأحداث والأفكار والمواقف التي تصنعه، بل لا يوجد لها جهة يقف عندها. فعندما نحاول أن نعود إلى تاريخ الصهيونية والصهاينة، لا نعود كما تَعَوَّدنا أن نفعل مع التاريخ الحديث وما قبله، بل نَقِف مباشرة على الحَدَث كما يجري اليوم مع عصابة نتنياهو، آخر الصهاينة. وما يثير العبث المطلق في أرض هويتها عربية وتفصح عن آلامها بالآهات العربية، أن كل المشاهد والصور الواردة من قطاع غزة تحمل البيان الواضع للشرذمة الحاكمة في إسرائيل هي آخر العصابة الصهيونية، ماسكة برهينة من العرب واليهود في سبيل إنقاذ نفسها بعد ما استنفدت رأسمال الدولة واستهلكت المشروع الذي أُوكِلت له في المنطقة العربية.

أحداث ووقائع قطاع غزة تحمل زمنها المعاصر، بالقدر الذي لا يمكن الافتئات فيه على حقيقة ما يجري، فزمن الاستعمار، خاصة في طِرازه الصهيوني اليهودي منه والمسيحي مرتب بالفعل ورد الفعل، أي حلقات من سيرورة تاريخية تؤكد دائما أن فعل الاحتلال الاستعماري يجب أن يواجهه ردُّ فعل يتجه نحو المقاومة الدائمة إلى أن يصل إلى حجم الفعل نفسه. وذلك هو ناموس جريان الوقائع والأحداث طوال الحقبة الاستعمارية وما بعدها. وبقاء الحالة الاستعمارية في فلسطين، تأكيد على نوعيتها وخصوصيتها الظالمة، التي تحتاج إلى الفعل القوي من أجل تصفيتها وترتيب ما بعدها، كأفضل سبيل إلى تفادي انهيار المنطقة ومعها العالم كله، على ما نشهد بوادرها وإرهاصتها في الوقت الراهن.

زمن التكتم على الحقائق واعتماد التغطيات الإعلامية الزائفة وتسويق الكذب على ما فعل الصهاينة، قد ولّى مع التطور الفائق في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي

فمقولة إن حرب الإبادة التي تشُنّها شرذمة الصهاينة في غزة هي الرد الشرعي على يوم 7 أكتوبر، مقولة مناقضة تماما لناموس تاريخ مقاومة الاستعمار. من جملة تداعيات يوم 7 أكتوبر 2023 أنها أماطت اللثام عن المسار الواضح للتجربة التاريخية للصهيونية، كتجربة خائبة قادت في المطاف الأخير إلى انتحار يهودي، آخر فصوله السياسة التي تضطلع بها عصابة نتنياهو في إسرائيل العُرّاب الأخير للصهيونية، سواء أكانت يهودية أو مسيحية، لأن الظَّاهر كَشَف عن الباطن، وأعطى الصُّورة المكتملة، وهي أن إسرائيل كيان صهيوني ليس في التجربة النهائية إلا مجرد وكيل أمريكي في المنطقة، لا يملك القدرات الذاتية ولا المقومات الخاصة التي تجعل منه دولة تستوفي الشرعية الوطنية والدولية، على ما هي دول العالم التي تأسست بناء على النظرية السياسية الحديثة والمعاصرة، في سياق القرن العشرين مع إنشاء عصبة الأمم بين 1919 – 1939، ثم هيئة الأمم بداية من ربيع 1945. فقد دلّت التجربة التاريخية في المطاف النهائي الذي يجري في قطاع غزة عبر المقاومة الفلسطينية، أن الصهيونية بيان أيديولوجي معاد للإنسانية، أصرّ فلاسفَتُها ومنظِّرُوها منذ البداية، أن تكون نزعة عنصرية لا قوام لها من الشرعية والمشروعية، وعبارة عن تَوّجُّه يلهث دائما إلى الاحتلال والاغتصاب والانتهاك، على ما أخبرنا «المؤرخون الإسرائيليون الجدد» منذ أكثر من ثلاثين سنة، تنكروا خلالها للخطيئة الأصلية التي نهضت عليها النزعة الصهيونية. فقد انتهوا، على ما أصبح واضحا اليوم، أن الصهيونية مسار إلى انتحار متواصل لا يَني يكشف عن نفسه، بأنه مجرد نبات طفيلي يعاند في تسلقه لشجرة عربية أصيلة في فلسطين، وعلينا فقط بمنظارٍ تاريخي لكي نرى حقيقة الفكر الانتحاري، الذي لازم التجربة الصهيونية في منطقة المشرق العربي والعالم بأسره. ولعّل ما يحدث اليوم في قطاع غزة ليس حرب إبادة جماعية للفلسطينيين فحسب، حتى لو لم يعبأ بها الصهاينة لأنها من صلب التجربة المنحرفة عن التاريخ الحديث والمعاصر، بل لأنها تمثل حالة انتحار آخر الصهاينة الذي قبضوا في المشهد الأخير على العرب والغرب كرهينة يجب أن يكونوا هم الضحايا التي يشاهدها كل العالم. فزمن التكتم على الحقائق واعتماد التغطيات الإعلامية الزائفة وتسويق الكذب على ما فعل الصهاينة، قد ولّى مع التطور الفائق في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي التي تعد أقوى مِتْراس صمد أمام النفاق والبهتان الصهيوني. الصهيونية بيان أفك، ماهيتها المغامرة والمخاطرة بالبشر لحد الانتحار، لأنها لا تملك منذ البداية مقومات وجودها الشرعي، بل تعتمد على الأساطير والخرافات والإسرائيليات الدينية والأسفار التي لم تعد من الفكر السياسي الحديث، ناهيك عن أن قوتها تستأجرها من سلاح غربي أوروبي ثم أمريكي، كما دلت عليه التجربة التاريخية، من أجل تمرير مخططاتهما في المنطقة، يتم آخر فصوله في حرب الإبادة في قطاع غزة وفي عملية انتحار يرتكبها آخر الصهاينة في السلطة الإسرائيلية. عندما نقول إن الصهيونية، على ما كشفه التاريخ السابق على الإنزال الأخير للمقاومة الفلسطينية خارج سجن قطاع غزة، أنها تنطوي على فكر انتحاري، هو كلام صحيح بكل معاني الكلمة، لأنه برهن على عجز نتنياهو وعصابته الإرهابية عن التجاوب مع بدائل السلام وطرق التسوية والخروج إلى ما بعد التاريخ الصهيوني.. فكل العالم رسم المَعْلَم الذي تخطاه إلى ما بعد الاستعمار وما بعد الإمبريالية إلا دولة الصهاينة التي تُعَاِند وتُصِر على البقاء عند اللحظة الاستعمارية وتوتراتها التي تهدد كل الإنسانية وليس العرب لوحدهم. الصهيونية، وفق التجربة التاريخية الحديثة والمعاصرة هي قدرة اليهودي على الولاء والتعلق بدولة إسرائيل لم تنشأ بعد، بل يتعين إنشاؤها عبر الاحتيال والاحتلال والمكر التاريخي والدهاء السياسي لافتقاد اليهود منذ البداية القدرة على المقاومة والحركة الاستقلالية والانخراط في محاربة الاستعمار على ما نهضت به كل شعوب العالم. وهكذا تظهر خاصية الصهيونية أنها لا تتوقف عند لحظة تاريخية معينة، بقدر ما أنها تواصل الانتهاك والاقتحام وبناء الحواجز والمتاريس إلى حد الانتحار الذاتي والاغتيال الجماعي للرهائن.

الكيان الإسرائيلي نظام استعماري بامتياز ليس من البداية والسياق والنهاية فحسب، بل لأنه لا يستطيع لا الحرب ولا السلام، وأن مأزقه الأخير على يد آخر صهاينة شرذمة نتنياهو هو إفلاسه في الخروج من لحظة إمساك بالرهينة، سواء بالاغتيال النهائي أو بتحريرها، ونقصد الشعب الفلسطيني واليهودي معا. السلطة الإسرائيلية كيان غير ديمقراطي لأنه تنطوي على مخزون من الرغبة في القتل والاحتيال والتواطؤ مع الأعداء، بل خَلقهم خلقا والتآمر ضد الأصدقاء إذا وجدوا من تعتبرهم كذلك. وهذه «الخصال» هي التي رشحت الصهاينة إلى احتكار الدولة كرأسمال قابل للمساومة والمقايضة حتى بالعباد على ما تفعل مع اليهود أو من يدَّعَوْن ذلك، وتعاملهم وفق نظام تراتبي مهيكل من بلا دين ولا ملة وضمير ومن اللفيف الأجنبي الذي لا يعنيه الوطن، يقيم طريقة حكم لا تظهر الديمقراطية كما يُدَّعَى، بل طريقة في حماية المرتزقة والأجانب الذي يحتاجون نوعا من المعاملة تليق بهم بعد العناء الذي قطعوه في سبيل الوصول إلى أرض إسرائيل الموعودة، لا يلبث أن يتأكدوا بأنها أرض فلسطينية مغتصبة، الأمر الذي يلزم مكافأتهم نظير تجشمهم الإقامة الطويلة إذا واصلوا البقاء.

كاتب جزائري