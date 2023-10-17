آخر محاولة «اختراق» قبل «الهاوية» ومأزق استراتيجي مركب… ماذا سيقول بايدن في اجتماع عمان الرباعي؟

عمان ـ «القدس العربي»: لا أحد يعرف، قبل ساعات قليلة من وصوله إلى عمان، ما الذي يمكن أن يقوله أو يسمعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في محطة نقاش سريع ورباعي مع زعماء المنطقة قبل توجهه إلى إسرائيل.

ولا أحد يعرف بالمقابل ما هو الاختراق الذي يمكن أن تؤسس له ثلاث دول، هي الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، لتصويب أو تعديل مسيرة التفويض الأمريكي الرئاسي لإسرائيل تحت عنوان الحرب على قطاع غزة إلى أن يتم «تصفية» حركة حماس في هدف تقدر غرفة القرار الأردني بوضوح أنه أولاً لا يمكن تنفيذه الآن فقط بالعمل العسكري وفي حال الاستمرار في التنفيذ ستكون الكلفة باهظة جداً.

سياسياً ودبلوماسياً الاختراق الأردني تجلى بمبادرة أصرت خلف الكواليس على عقد «جلسة مباحثات» بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس والملك عبد الله الثاني قبل توجه بايدن إلى الكيان الإسرائيلي. باختصار، عمان تستمر بلا كلل بالمحاولة وتريد أن يصغى بايدن لزعماء المنطقة الحلفاء للولايات المتحدة قبل المضي قدماً في المرحلة التالية من «مشواره الإسرائيلي» وهو مشوار يقدر مجدداً السياسي مروان الفاعوري في نقاش مع «القدس العربي» أنه على حساب «تصفية القضية الفلسطينية» ولحم الأطفال في محرقة غزة.

مثل غيره من المراقبين المحليين يشكك الفاعوري في إنتاجية أي نقاش مع بايدن، لا بل يخشى أن المندوب الأمريكي السامي حضر للمنطقة فقط لدعم العملية الوحشية الإسرائيلية التي تجازف بمخاطر صلبة وواسعة على الأردن ومصر والسلطة وفي إطار السعي لإقناع مصر باستقبال لاجئين من أهالي القطاع حتى تتفرغ إسرائيل مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي لتصفية المقاومة الفلسطينية.

الآمال الرسمية الأردنية مختلفة بنسبة كبيرة، واستقبال بايدن في عمان سبقه إعلان ملكي أردني حاد وواضح الملامح باسم القيادة المصرية أيضاً وبعنوان «فيتو مصري- أردني» على التهجير القسري واستقبال لاجئين جدد وإصرار على «توفير ممرات آمنة» وتخفيف حدة قتل المدنيين.

ثمة مخاوف مبكرة حتى في عمق المؤسسة الأردنية بأن «لا يصغى» الرئيس بادين، فإدارته دخلت أجواء الحرب ووزيره للخارجية أنتوني بلينكن استمع لكل ما تقوله عمان ورام الله والقاهرة، وانتهى الأمر به صباح الثلاثاء لحضور اجتماع خلية الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي يعني أن الإدارة الأمريكية تعتبر ما تقوم به إسرائيل الآن حربها المباشرة أيضاً.

وضع إستراتيجي معقد للغاية يواجه الأردن ومصر والسلطة، وكل الرهانات تقول بأن «الكارثة الحقيقية» ستحصل فجأة إقليمياً إذا أخفق «لقاء عمان الرباعي» بالحد من جنوح وجماح الماكينة السياسية والعسكرية الأمريكية الهائجة الآن، فيما التقديرات الأردنية والمصرية قيلت للمصريين بعنوان «الصراع سيمتد إذا استمر القصف الإسرائيلي العنيف» في صيغة تتوقع عمان أن يرد عليها بايدن بمعادلة «نحن أيضاً جاهزون».

وجهة نظر عمان بعد التشاور أمنياً مع السلطة ومصر الآن أن خشونة لا بل وحشية القصف الإسرائيلي وقطع الإمدادات الإنسانية كلها عن قطاع غزة وتوفير غطاء لـ»جرائم حرب إسرائيلية» عناصر لا تخدم إلا حركة حماس وحزب ألله وإيران وستدخل المنطقة برمتها على شفا الهاوية والانهيار.

في ألمانيا قال العاهل الأردني ذلك صراحة، والزعماء الثلاثة العرب مع بايدن بصدد التأكيد على السيناريو لكن ما أشاعته جولة بلينكن وسط محور الاعتدال العربي هو قناعة واشنطن بأن «القضاء على حماس» أصبح هدفاً للإدارة الأمريكية الحالية وإعادة الردع لإسرائيل هو الهدف الثاني المهم. وبخصوص المدنيين وكلفتهم ألمح بلينكن عدة مرات بأن على «مناصري حماس» من الشعب الفلسطيني «الانقلاب عليها» معتبراً أن التعاطف معها بعد الآن محظور، وأن الضحايا المدنيين سقطوا من الجانب الإسرائيلي أولاً والمعتدي كانت المقاومة.

حتى كلاسيكيات العملية السياسية امتنع بلينكن عن التطرق لها، واستعمل عبارات غير دبلوماسية من طراز «الإجهاز على حماس».

ويبدو واضحاً الآن أن تقارير بلينكن بعد الجولة الأخيرة هي التي دفعت الرئيس بايدن للحضور للمنطقة، فيما جنرالات البنتاغون فتحوا غرفة العمليات وصنف قرار تخصيص قوة بمعدل 2000 عسكري لمساندة الحملة الإسرائيلية عربياً بأنه «أسوأ» قرار يمكن أن تتخذه واشنطن لصعوبة تسويق فكرة الطاقم الاستشاري بمثل هذا العدد.

واحد من أبرز التحديات التي انشغلت بها خلايا الأزمة المصرية والأردنية طوال يومي الاثنين والثلاثاء بعد التوثق من أن بايدن سيجتمع بالقادة هي تلك التي تفترض بأن الرئيس يحضر للمنطقة وفي ذهنه تصورات وزيره بلينكن المنحازة تماماً والتي تبدو كما وصفها مرة سياسي أردني بارز «مؤثراً حقيقياً في منظومة الجهل» التي تحيط بالرئيس الأمريكي بأمور المنطقة وشعوبها وقضاياها.

سأل الأردنيون بكثافة وهم يتحضرون لاستقبال بايدن في جلسة مناقشات قيل إنها ستكون سريعة وخاطفة: هل يمكن حقاً تعديل قناعات بايدن في اللحظات الأخيرة قبل الاتجاه نحو هاوية الصراع الإقليمي أم العكس سيحصل بمعنى حضوره بصيغة «إطلاق التوجيهات» والإبلاغ عن التوجه؟

سؤال صعب لا ضمانات تحيط بأي إجابات عليه حتى مساء الثلاثاء على الأقل وقبل ساعات من «زيارة عسكرية» هذه المرة للرئيس الأمريكي باعتباره المانح الأكبر للتفويض الإسرائيلي الذي يخلط كل الأوراق. بايدن قد يكون حضر للمنطقة لإعلان حالة الحرب. ذلك يعني مأزقاً إستراتيجياً وأمنياً غير مسبوق لمصر والأردن والسلطة.