آخر من غادر القصر الرئاسي السوري يروي الساعات الأخيرة قبيل هروب بشار الأسد

باريس- “القدس العربي”: كشف مدير المكتب الإعلامي السابق في “الرئاسة السورية”، كامل صقر، في شهادة مفصّلة ومثيرة، تفاصيل دقيقة عن اللحظات المصيرية التي سبقت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مسلّطًا الضوء على التفاصيل الداخلية للانهيار الكبير الذي لحق بالنظام السوري.
ووصف صقر، في بودكاست، نفسه بأنه آخر من غادر القصر الرئاسي، وروى تفاصيل دقيقة عن محاولات الأسد اليائسة للبقاء، والتي باءت بالفشل الذريع.
أفاد صقر بأن الأسد فشل في الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار 3 أيام سبقت 8 كانون الأول/ديسمبر، يوم سيطرة المعارضة على دمشق. وكشف أن روسيا رفضت طلبات الأسد بالسماح بنقل مساعدات عسكرية إيرانية عبر قاعدة حميميم.
وأوضح أن الإيرانيين أبلغوا الأسد بعدم تلقيهم تأكيدات لتحريك طائراتهم، مع تهديد أمريكي بإسقاط أي طائرة إيرانية تحاول الوصول لقاعدة حميميم الروسية.
في ملف العلاقات الخارجية، أكد صقر أن الجانب العراقي أبلغ السوريين رفض تركيا أي حوار مع الأسد. كما رفض الأسد نفسه الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم محاولات المبعوث الروسي ألكسندر لافرينتيف بإقناعه.
وأشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي حاول إقناع الأسد بالجلوس مع أردوغان، لكنه رفض، كما رفض عقد اجتماع على مستوى وزيري الخارجية، متمسكاً بلقاءات بين مسؤولين أمنيين فقط.
وصف صقر موقف الأسد بأنه “انفصال عن الواقع، وعدم تقدير للموقف، وهروب من النتائج السياسية”.
وأكد أن رفض الأسد طلبات روسيا بالجلوس مع أردوغان أمرٌ لم يسرّ الطرف الروسي.
واعترف صقر بتدهور الوضع العسكري والاقتصادي في سوريا، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية كانت في حالة سيئة لا تسمح لها بخوض معارك.
وكشف صقر عن مرافقته الطويلة للأسد، ومعايشته للتحولات المتسارعة، والانهيار الكبير الذي لحق بالنظام.
وثّق صقر اللحظات الأخيرة داخل القصر الرئاسي، مشيرًا إلى تغيير مجرى الحرب وانتزاع المدن السورية من قبل فصائل المعارضة، وكيف كانت حالة القصر بعد تحرير دمشق.
يحسب لبشار الأسد موقفه الوطني المشرف بعد الموافقة على الجلوس الى طلولة المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب اردغان وكذلك تحقيق لقاءات على مستوى وزراء الخارجية
كانوا يقولون لنا على مدى عقود، ان جبل قاسيون تحت قيادة الفرقة الرابعة و للحرس الجمهوري، مدحوش بالصواريخ و الأسلحة اللتي ستفاجئ الاسرائيلي، و ستخرج الصواريخ من الجبال لتدمر تل ابيب.
طلع كلها انفاق و مجاري مخصص للهروب من السوريين عند الحاجة و اتى يوم الحاجة، هربوا مع جميع ما سرقوه هم و أذنابهم من القتلة اللصوص
اين اختفى شبيحة الموقع!!؟
هرب الممول؟
وكانوا يقولوا لنا ان اهم مآخذ المعارضة على نظام السفاح الهارب هو انه باع الجولان ولا يجرؤ على الرد على ضربات الكيان لدمشق. لكننا اليوم نرى ان الكيان تمدد داخل سوريا بعد وصول المعارضة للسلطة واخذ قرى جديدة في الجولان. الموضوع ليس ان المعارضة ستتصدى للكيان بعد ان تستقر الامور وتملك من القوة ما يمكنها من ذلك. الانتظار حتى امتلاك القوة الكافية يوازي اكاذيب النظام البائد بسعيه لتحقيق التوازن الاستراتيجي. والذي لا يطمئن هو صور قادة المعارضة قبل اعوام مع نتانياهو وتلقيهم العلاج في مشافي الكيان، وان اسرائيل على مدار السنوات السابقة لم تقصف اي موقع للمعارضة بينما كانت تقصف مواقع ايرانية داخل سوريا.
مؤامرة روسية تركية أمريكية لتقسيم سوريا ونهب ثرواتها من قبل الفصائل المسلحة.
هروب بشار وسقوط دمشق يذكرنا باليوم التاريخي 9 أبريل 2003 سقوط بغداد المهين دون ان تطلق رصاصة واحدة دفاعا عن بغداد. ، والتي كانت محاطة بفرق الحرس الجمهوري. الأربعة. فرقة بابل. وفرقة المدينة المنورة. الخ وفرقة الحرس الجمهوري الخاص بقيادة نجله قصي وفرق فدائي صدام بقيادة نجله عدي جميعها قوات النخبة ،، ونستذكر كيف كان يتبارى المحللون
من رتبة عقيد فما فوق ان معركة بغداد ستكون الأكثر دموية في تاريخ الحروب ، فجاء يوم 9 أبريل أشرقت فيه شمس الحرية على بغداد على ظهر دبابتين استعرضتا على جسر الجمهوريه دون ان إطلاق قذيفة. واحدة ، حيث ان جميع قوات النخبة. فص ملح وذاب ؟ اتدرون لماذا. ، ؟ يا امة ضحكت من جهلها الأمم ؟
استطاعات أمريكا من نصب فخ لبشار الأسد واخذوا الثائر خلال فترة الحرب العراقية اختارت دمشق أن تكون الطرف المناوئ للغزو مستخدمة خطابا سياسيا وإعلاميا حادا ضد الولايات المتحدة، وكان هناك بالمقابل موقف أميركي مضاد وضع سوريا مع كوريا الشمالية وإيران في سلة واحدة ودعاها إلى أن تأخذ العبر مما وصفه الناطق بلسان البيت الأبيض بـدرس العراق. وأخيرا هزم الأسد وهرب إلى روسيا.
لقد ثبت أن هذا الهارب أبله اعتقد أن السجون الرهيبة والقتل والإجرام البشع يحميه من شعب أبى الظلم والقهر وأراد العيش بحرية وكرامة. وكل أملنا أن يكون نجاح هذه الثورة يوم مشرق للحرية والكرامة الإنسانية لسوريا والعالم أجمع. ولاننسى أبداً كلمات عميد للأحرار في العالم نلسون مانديلا، نعلم أن حريتنا تبقى ناقصة بدون حرية الفلسطينيين. ولك يوم ياظالم وإن شاء الله.
كان محقا في رفضه .كبف يمكن الجلوس مع إرهابي تركيا الدي خدم الصهاينة وجيش الإرهاب لقتل الأطفال وتدمير سوريا تاريخيا مقابل المال الخليجي والحماية الصهيونية له فجرم أردوغان عميق جدا في سوريا والخليجيون دون استثناء .فالموقف كان دقيقا جدا …فلا يمكن الجلوس مع هجر السوريين وبنى لهم أوهاما فوق القمر فأصبحوا بين سندان الصهاينة ومطرقة المال الخليجي والغطاء الأمريكي والصهيوني .فالخروج هو السبيل لعرف السوريون من دمر بلدهم ومن خطط لتشريدهم ………….